Dört yıl önce Bitlis'te Hizan 75. Yıl Abidin İnan Gaydalı İlkokulu'na atanan Yozgatlı sınıf öğretmeni Eda Nur Kaplan, öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük bir özveriyle çalışıyor.

İlkokul birinci sınıftan itibaren yanında olan öğrencilerinin dersleri daha iyi kavrayabilmesi için yenilikçi yöntemler deneyen Kaplan, canlandırmalar ve oyunlarla derslerini eğlenceli hale getiriyor.

Kaplan, öğrencilerini de etkinliklere dahil ederek derste aktif katılımı teşvik ediyor ve sınıftaki keyifli anları okulun sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Velilerden olumlu geri bildirimler alan Kaplan, uygulamalı eğitimler sayesinde öğrencilerin konuları somut olarak anlamalarına da imkan tanıyor.

KONULARI SOMUTLAŞTIRARAK ÖĞRETİYOR

Kaplan, birinci sınıftan itibaren eğitim verdiği öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirmek için büyük bir çaba gösterdiğini ifade ediyor. Derslerin kalıcı öğrenmeye katkı sağlaması adına sürekli "Daha iyi nasıl öğretebilirim?" diye düşündüğünü belirten Kaplan, şunları aktarıyor:

Kullandığım yöntemle konuları somut hale getirerek öğretmeye çalışıyorum. Örneğin, eş sesli kelimeleri işlerken, 'atlet' kelimesinin farklı anlamlarını anlatmak için bir öğrenciyi atlet giydiriyorum, bir diğerini koşturuyorum. 'At' kelimesinde ise elimizdeki bir nesneyi atarak ve at fotoğrafı göstererek öğretiyorum. Bu sayede bilgiler daha hızlı ve kalıcı bir şekilde akılda kalıyor. Aynı yöntemi diğer derslerde de uyguluyorum. Fen bilgisi dersinde dünyanın güneş etrafında dönmesini anlatırken bir öğrenciyi 'dünya', birini 'güneş', diğerini 'ay' yapıyorum ve onları birbirlerinin etrafında döndürerek görsel bir anlatım sağlıyorum. Sınıf öğretmeni unutulmaz olmalı; beni her zaman eğlenceli bir şekilde hatırlamalarını istiyorum.