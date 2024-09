Bir sonraki kredi not artırımı için 1 Kasım beklenecek Uzmanlar, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirdi. Uzmanlar bu yılın son kredi değerlendirmesinin 1 Kasım’da Standard & Poor's'un tarafından yapılacağını belirtti.

AA

Dün piyasaların kapanmasının ardından değerlendirmesini açıklayan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü de durağan olarak belirledi.

Uzmanlar, Fitch Ratings'in kararıyla beraber Türkiye'nin artık iyileşen bir not yörüngesinde olduğunu ve diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından da not artırımlarının gelebileceğini belirtti.

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcek, bu yılın son kredi değerlendirmesi 1 Kasım’da Standard & Poor's'un (S&P) tarafından yapılacağını hatırlattı.

KREDİ NOTUNU ARTIRMA NEDENLERİ

Fitch açıklamasında, pozitif reel faiz oranlarının, düşük cari hesap açıkları ve döviz korumalı mevduatlardaki kademeli düşüşün, muhtemelen dış tamponlardaki iyileşmenin kalıcılığını destekleyeceği belirtilerek, rezervlerin bu yıl sonunda 158 milyar dolara, 2025 sonunda 165 milyar dolara çıkmasının öngörüldüğü belirtildi.

"MERKEZ BANKASI'NIN REZERVLERİNİ ARTIRMASI NOT ARTIRIMINDA ETKİLİ OLDU"

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ise, "Fitch Ratings'in not artırımı bekleniyordu ama tabii kesin değildi. Bunun gerçekleşmesi olumlu bir gelişme." dedi.

"TÜRKİYE'NİN NOT ARTIRIMI HIZLANDI"

Yatırım yapılabilir kategoriye çıkmak için hala üç not artışı daha gerektiğini ancak son bir yılda Türkiye'nin notunda hem Fitch hem diğer kurumların not artışlarının oldukça güçlü adımlara işaret ettiğini vurgulayan Aslanoğlu, "Normal koşullarda not indirimi kolay, çıkışı zordur. Türkiye'nin not artırımı görece hızlanmaya başlamış görünüyor." diye konuştu.

2PARA POLİKTİKASINA ODAKLANILDI"

Aslanoğlu, bunun dışında değerlendirmelere bakıldığında özellikle Fitch'in para politikası ve onun unsurlarıyla daha fazla odaklanan bir değerlendirme sürecinde olduğunun daha önce de izlendiğini yine benzer bir değerlendirme görüldüğünü söyledi.

Özellikle para politikasındaki sıkılığın güçlü olmasının Merkez Bankası'nın rezervlerini artırmasının ve bu artırımın güçlü olmasının ve devam edecek beklentisinin not artırımında etkili olmuş göründüğünü belirten Aslanoğlu, makro ekonomik tahminlere bakıldığında bir reyting kuruluşunun bakışı açısından bu tahminlerin ekonomi politika yapıcılarının tahminleriyle yakınsamasının özellikle enflasyon tahmininin Merkez Bankası tahminlerine yakınsamasının şu aşamada olumlu göründüğünü dile getirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)