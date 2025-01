Siirt’in merkezinde faaliyet gösteren oto yıkama işletmesi, hem istihdam oluşturmayı hem de kadınların iş hayatında daha aktif rol almalarını hedefliyor.

Siirt’te kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla kurulan kooperatif, bölgedeki diğer kadınların da benzer projeler geliştirmesine öncülük ediyor.

KADIN ELİ BU KEZ OTO YIKAMAYA DEĞDİ

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) üzerinden başvurup işletmelerini kurduklarını belirten Kooperatif Başkanı Narin Oğuz Yardım, kadın eli değen her işin daha temiz olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

"BU BÖLGEDE OLMAYAN BİR İŞ AÇMAK İSTEDİK"

"KURUMSAL TEMİZLİK DE YAPACAĞIZ"

Şu an kadınlarımız gerçekten çok memnun, çok iyi gidiyoruz. Memnun olanlar ve kurumsal olarak destek verenler var. Aynı zamanda bu hafta kurumsal temizliğe geçtik. Orada da yaklaşık 15-20’ye yakın kadınımız hizmet verecek. Aynı zamanda şu an burada da 12 kadınımız hizmet veriyor ve sigortaları yatıyor. Burada bütün kadınlara söylemek istediğim; lütfen kendilerine güvensinler. Ben kadınım, her şeyi yapabilirim, her şeyi başarabilirim. Bunu kendilerine inandırsınlar. Gerçekten kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur.