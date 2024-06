ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, LGBT renkleriyle aydınlatıldı

ensonhaber.com

Her yıl olduğu gibi bu sene de ABD'den LGBT'ye destek geldi.

Bilindiği üzere ABD'nin Ankara Büyükelçiliği binasına LGBT bayrağı asıyordu.

Bu sene de büyükelçilik, LGBT'yi simgeleyen gökkuşağı bayrağıyla ışıklandırıldı.

LGBT renkleriyle ışıklandırdılar

Gerçekleştirilen uygulamanın ardından ABD Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından bir de konuyla ilgili paylaşım yapıldı.

Büyükelçilik, konuyla ilgili açıklamasında LGBT'ye verdikleri desteği yinelediklerini bildirdi.

Ayrıca büyükelçilik, LGBT haklarının olduğunu ve bu hakları geliştirmek ve korumaktan gurur duyduğunu da aktardı.

Destek paylaşımı da geldi

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin konuyla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

LGBTQİ+ toplumunun, eşit hak talebinde bulunduğu; ayrımcılığa, suistimale ve kötü muameleye karşı durduğu Stonewall İsyanı’nın yıldönümü dolayısıyla ABD’de her Haziran ayı Onur Ayı olarak kutlanmaktadır. Onur Ayı dolayısıyla her insanın eşit yaratıldığı gerçeğini hatırlıyor ve LGBTQİ+ bireylerin çeşitliliğine değer veriyor ve her bireyin insan olması dolayısıyla eşit derecede saygı görmesini sağlamak için yürüttükleri mücadelede kaydettikleri başarılardan övgüyle söz ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı, LGBTQİ+ bireylerin insan haklarını dünya genelinde geliştirmek ve korumak için çalışmaktan gurur duymaktadır.