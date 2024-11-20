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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifi görüşülmeleri öncesi CHP milletvekilleri, Bakan Ali Yerlikaya'ya 'Kayyum' atamaları nedeniyle tepki gösterdi.

CHP'lilerin Bakan Yerlikaya'nın salona girişine engel olmaya çalışması üzerine arbede yaşandı.

GÜLER'DEN AÇIKLAMA

Yaşanan arbedeye ilişkin bir açıklama da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi.

"ÖZEL'DEN ÖZÜR BEKLİYORUZ"

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşananları provokasyon olarak niteleyen Güler, Özgür Özel'den özür beklediklerini söyledi.

"ÜZÜLDÜĞÜMÜZ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki CHP'li vekillerin provokasyonuna ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya Bey, saat 10.00'da başlayacak komisyon toplantısı için Meclis ana binamızdaki toplantı salonuna girişte maalesef bir engellemeyle karşılaştı. Bir arbede yaşandı. Hiç arzu etmediğimiz, üzüntü duyduğumuz görüntüler kamuoyuna yansıdı. Aziz Meclisimiz, aziz milletimizin oylarıyla seçilmiş milletvekillerimizin görev yaptığı bir tarihi mekan. Burada seçilen milletvekillerimiz kendi seçmenine yönelik olarak aziz milletimizin beklentilerini karşılayacak şekilde her türlü faaliyeti, çalışmayı, her türlü öneriyi, varsa eleştiriyi her zeminde ve her alanda yapma sorumluluğu içerisindedir. Dolayısıyla gerek genel kurul çalışmalarında, gerekse de komisyon çalışmalarında her türlü özgürlüğün, her türlü fikir alışverişinin yapılacağı ortamlarımız var burada. Ve bugüne kadar da böyle geldi.

"BÜTÜN SİYASİ PARTİ GRUPLARINA DA SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

Özgürce ve her türlü fikri, ayrışmaya rağmen ki burada AK Parti'nin düşüncesi farklı olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin düşüncesi farklı olabilir. Diğer partilerin de milletvekilleri farklı düşünceye sahip olabilir. Ama bunun müzakere edileceği, konuşulacağı, iletileceği ve birbirimize karşılıklı saygı içerisinde dinlenilecek ve konuşulacak yer genel kurul ve Meclisimizdeki komisyon başkanlıklarımızdır. Siz burayı bir kabadayılıkla, bir kaba kuvvet kullanarak buradaki yapılacak çalışmayı engellemek, geciktirmek ve başka bir hale sokmak gerçekten arkadaşlar ülkemizin demokratik kurallarına uygun olmayan bir davranış olmuştur. Ben bu eylemin, bu engellemenin bir daha yaşanmaması için bir daha böyle görüntülerin kamuoyuna yansımaması için içten bir temennide bulunuyorum ve bütün siyasi parti gruplarına da bu hatırlatmayı yapıyorum. Maalesef bu yapılan eylemi de kınadığımızı ve bir daha yaşanmaması noktasında da bütün siyasi parti gruplarına da büyük sorumluluk düştüğünü buradan ifade etmek istiyorum.

"ŞİDDETE VE KABADAYILIĞA ASLA YER VEREMEYİZ"

Yakın zamanda Meclis Genel Kurulumuzda da bazı olaylar yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, bazı ifadeler kullandı. Dedi ki; Orada Meclis'te hiç yaşanmaması gereken şeyler yaşandı. Meclis'te her şey benim gözümün önünde oldu. Gerçekten utanç verici. Sözlerin havada uçuşacağı bir yerde kaba kuvvet ve maalesef şiddet uygulandı diye ifadelerde bulundu. Bakın şimdi aynı şekilde bu olaylar Plan Bütçe Komisyonu'nda yaşandı. Sorumluluk sahibi olarak Sayın Özgür Özel'den de bu konuda gerekli adımı bekliyoruz. Burada asla kaba kuvvete, şiddete ve kabadayılığa asla yer veremeyiz. Kabul edemeyiz. Bunu normal sayamayız. Ben bir kez daha bu konularda bütün arkadaşlarımızın duyarlı bir şekilde Meclis çalışmalarına her türlü katkıyı vermelerini, düşüncelerini, fikirlerini rahatlıkla söyleyebilmelerini, her türlü müzakerenin rahatlıkla yapılabileceği bir ortam olarak inşallah meclisimizi bundan sonra da güzel çalışmalara imza atacaktır.

"ÖZGÜR ÖZEL'DEN DE GEREKLİ TUTUMU ALMAYI BEKLİYORUZ"