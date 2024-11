TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifi görüşülmeleri öncesi CHP milletvekilleri, Bakan Ali Yerlikaya'ya 'Kayyum' atamaları nedeniyle tepki gösterdi.

CHP'lilerin Bakan Yerlikaya'nın salona girişine engel olmaya çalışması üzerine arbede yaşandı.

GÜLER'DEN AÇIKLAMA

Yaşanan arbedeye ilişkin bir açıklama da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi.

"ÖZEL'DEN ÖZÜR BEKLİYORUZ"

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşananları provokasyon olarak niteleyen Güler, Özgür Özel'den özür beklediklerini söyledi.

"ÜZÜLDÜĞÜMÜZ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki CHP'li vekillerin provokasyonuna ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya Bey, saat 10.00'da başlayacak komisyon toplantısı için Meclis ana binamızdaki toplantı salonuna girişte maalesef bir engellemeyle karşılaştı. Bir arbede yaşandı. Hiç arzu etmediğimiz, üzüntü duyduğumuz görüntüler kamuoyuna yansıdı. Aziz Meclisimiz, aziz milletimizin oylarıyla seçilmiş milletvekillerimizin görev yaptığı bir tarihi mekan. Burada seçilen milletvekillerimiz kendi seçmenine yönelik olarak aziz milletimizin beklentilerini karşılayacak şekilde her türlü faaliyeti, çalışmayı, her türlü öneriyi, varsa eleştiriyi her zeminde ve her alanda yapma sorumluluğu içerisindedir. Dolayısıyla gerek genel kurul çalışmalarında, gerekse de komisyon çalışmalarında her türlü özgürlüğün, her türlü fikir alışverişinin yapılacağı ortamlarımız var burada. Ve bugüne kadar da böyle geldi.