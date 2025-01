Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda aile kurumuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi verileceğini açıkladı.

Açıklamalarına devam eden Erdoğan daha sonra Türkiye’nin nüfus artış hızının alarm verdiğini söyledi.

İLK ÇOCUK İÇİN VERİLEN YARDIM 5 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni doğacak ilk çocuk için verilen yardım tutarının 5 bin liraya yükseldiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci çocuk için her ay bin 500 TL verileceğini de kaydetti.

İKİNCİ ÇOCUK İÇİN HER AY BİN 500 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak üçüncü ve sonraki çocuk için beş bin lira verileceğini söyledi.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUK İÇİN İSE 5 BİN LİRA DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

Geçmişte üç çocuk çağrısı yapmıştık. Ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Her fırsatta üç çocuk çağrımızı tekrarladık, tekrarlıyoruz. Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. İkinci çocuk için her ay 1500 lira. Üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz.