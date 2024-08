Haber Merkezi

Türkiye'nin gözü bu toplantıya çevrilmişti...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya geldi.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda gündeme ilişkin iç ve dış gelişmeler ele alındı.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarında kritik mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarında en öne çıkan kısım ise orman yangınlarıyla mücadele oldu.

MUHALEFETE YANGIN TEPKİSİ

Konuşmasında muhalefet belediyelerine tepki gösteren Erdoğan, muhalefet belediyelerini orman yangınlarına müdahalede geç kalmakla suçladı.

"YANGINLARA MÜDAHALEDE ÇOK GEÇ KALDILAR"

Erdoğan, "Yerel yönetimler kendi sorumluluklarındaki orman yangınlarına müdahale etmekte çok geç kaldılar. Yangının şu partisi bu partisi olmaz. Muhalefetin çarpık bakış açısını terk etmesini umuyoruz” dedi.

ALİYEV VE PUTİN'E TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca orman yangınlarında Türkiye'ye birer uçak gönderen Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti.

"AHLAT'A VERMİŞ OLDUĞUMUZ ÖNEMİ GÖSTERDİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"ZAFER MUTLAKA FİLİSTİN'İN OLACAK"

Yapılan her işe mutlaka bir kulp takan her işe takoz koyan ülke ve millet menfaatini atılan her adımı engellemeyi maharet zanneden muhalefetin tesbihatları bugüne kadar olduğu gibi yine fos çıkacaktır. Çukurova Uluslararası Havalimanımızın da hayırlı olmasını diliyor emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum. İsrail’in tüm barbarlığına, Gazze'de 10 aydır estirdiği teröre rağmen Filistin halkının direniş azmini kırammamıştır. Topraklarını kahramanca savunan Filistin halkını bir kez daha saygıyla selamlıyor, zaferin er veya geç ama mutlaka Filistinli kardeşlerimizin olacağına yürekten inanıyoruz.