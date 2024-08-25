Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete orman yangını tepkisi 21 yıl sonra ilk kez Ankara dışında yapılan Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yangınlardan dolayı tepki gösterdi. Erdoğan, "Muhalefet belediyeleri yangınlara müdahalede çok geç kaldı" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türkiye'nin gözü bu toplantıya çevrilmişti...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya geldi.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda gündeme ilişkin iç ve dış gelişmeler ele alındı.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarında kritik mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarında en öne çıkan kısım ise orman yangınlarıyla mücadele oldu.

MUHALEFETE YANGIN TEPKİSİ

Konuşmasında muhalefet belediyelerine tepki gösteren Erdoğan, muhalefet belediyelerini orman yangınlarına müdahalede geç kalmakla suçladı.

"YANGINLARA MÜDAHALEDE ÇOK GEÇ KALDILAR"

Erdoğan, "Yerel yönetimler kendi sorumluluklarındaki orman yangınlarına müdahale etmekte çok geç kaldılar. Yangının şu partisi bu partisi olmaz. Muhalefetin çarpık bakış açısını terk etmesini umuyoruz” dedi.

ALİYEV VE PUTİN'E TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca orman yangınlarında Türkiye'ye birer uçak gönderen Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti.

"AHLAT'A VERMİŞ OLDUĞUMUZ ÖNEMİ GÖSTERDİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Kabinemizin 23 toplantısını mezarlardan yükselen şanlı tarihin kadim şehri Ahlat'ta gerçekleştirdik. Selçuklu yadigarı mezarlıkları ve daha pek çok nadide güzellikleriyle Ahlat maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşlarından biridir. Başkanlığımızda 21 yıl sonra ilk defa Ankara dışında yapılan bugünkü tarihi kabine toplantımız ile Ahlat ve Malazgirt'e verdiğimiz ehemmiyeti münasıranı göstermiş olduk. İnşallah bundan sonra da Malazgirt ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak için çalışmalarımızı çok boyutlu bir şekilde devam ettireceğiz.

"ZAFER MUTLAKA FİLİSTİN'İN OLACAK"

Yapılan her işe mutlaka bir kulp takan her işe takoz koyan ülke ve millet menfaatini atılan her adımı engellemeyi maharet zanneden muhalefetin tesbihatları bugüne kadar olduğu gibi yine fos çıkacaktır. Çukurova Uluslararası Havalimanımızın da hayırlı olmasını diliyor emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum. İsrail’in tüm barbarlığına, Gazze'de 10 aydır estirdiği teröre rağmen Filistin halkının direniş azmini kırammamıştır. Topraklarını kahramanca savunan Filistin halkını bir kez daha saygıyla selamlıyor, zaferin er veya geç ama mutlaka Filistinli kardeşlerimizin olacağına yürekten inanıyoruz.

"TARİHİMİZİN EN GÜÇLÜ YEŞİL VATAN ORDUSUNA SAHİBİZ"

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biriyiz. Bunun en yakıcı etkilerinin maalesef ormanlarımızda görüyoruz. Küçük bir kıvılcımla başlayan yangınlar zümrüt yeşili ormanlarımızın alev kırmızısına bürünmesine neden oluyor. Rakamlar karşı karşıya olduğumuz tehdidi ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yılla kıyaslandığında orman ve orman dışı yangın sayısı yüzde 53 artarak 5 bin 540'a çıktı. Artan yangınlarla mücadele etmek için gereken her türlü adım attık. Hali hazırda firavuzda bulunan 27 uçak 105 helikopter 5 binden fazla kara aracıyla tarihimizin en güçlü yeşil vatan ordusuna sahibiz.

"İHA'LARIMIZLA GÖZETİM YAPIYORUZ"

Hava araçlarımızın suya kolay ulaşması için havuz ve gölet sayımızı 4 bin 744'e yükselttik. Vatan savunmasında destanlar yazan İHA’larımızı orman yangınlarının tespitinde de kullanmaya başladık. 14 İHA’mız 184'ü akıllı 776 kulemizle ormanlarımızı 7 gün 24 saat an ve an gözetiyor. Sadece geçen yıl 2076 orman yangını İHA’larımız aracılığıyla tespit ettik. Dünyada orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan iki ülkeden biriyiz. Yangına ilk müdahale süresini 40 dakikalarda 11 dakikaya indirdik. Ayrıca 25 bin orman görevlimiz ve 130 bine yaklaşan gönüllüğümüzle yeşil vatan ordumuzu güçlendirdik.

VATANDAŞLARA UYARILARDA BULUNDU