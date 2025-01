DEM Parti'nin Meclis'teki partilerle görüşme turu tamamlandı

Haber Merkezi

Türkiye'de yeni yıl, yeni bir barış umuduyla başladı.

Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı yeni dönemde 2025 çok hızlı başladı.

Bahçeli'nin tarihi çağrısından sonra İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan 7 maddelik bir açıklama yayınladı.

İMRALI ZİYARETİ VE 7 MADDELİK AÇIKLAMA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.



- Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.



- Gazze ve Suriye’de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.



- Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.



- Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.



- Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.



- Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir.

İLK GÖRÜŞME NUMAN KURTULMUŞ'LA

Olumlu karşılanan bu açıklamadan sonra Buldan ve Önder, Ahmet Türk ile birlikte TBMM'de siyasi parti liderleri ile görüşme tutuna başladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlayan görüşmelerde İmralı görüşmesi ve süreç hakkında bilgi verildi, liderlerden öneri ve şikayetler dinlendi.

TARİHİ DEM-MHP BULUŞMASI

Bu kapsamda en dikkat çekici görüşme Devlet Bahçeli'yle olandı...

Bahçeli DEM heyetini kapıda karşılarken, Ahmet Türk Bahçeli'ye tesbih hediye etti.

Görüşme 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Bahçeli konuklarını kapıya kadar uğurladı.

Konuklarıyla tokalaşan Bahçeli basın mensuplarının görüntü almasına da müsaade etti.

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, aynı katta bulunan DEM Parti grubuna geçti. Heyet ve partili yöneticiler burada bir araya gelirken, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine açıklama yapılmayacağını belirttiler. Ancak Sırrı Süreyya Önder, görüşmenin iyi geçtiğini belirtti.

DAVUTOĞLU İLE GÖRÜŞME

DEM Parti heyeti daha sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

Davutoğlu, heyeti kapıda karşılarken, Önder'in elinde dosya olduğu görüldü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder, "Yürüttüğümüz görüşmeler kapsamında bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski süreçte birlikte çalışma fırsatı yakaladığımız Sayın Ahmet Davutoğlu Hoca ile görüştük. Biraz geçmiş tecrübeleri paylaştık. Yeni gelinen nokta ışığında bizde olan bilgileri kendisine aktardık. Tavsiye, öneri, eleştiri, uyarılarını rica ettik. Sağ olsun bizi ayrıntılı bir şekilde bilgilendirdiler." diye konuştu.

Önder, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmelerinin ardından kapsamlı açıklama yapacaklarını belirtti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da heyetin süreçle ilgili bilgiler aktardığını belirterek, görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alındığını ifade etti.

Önemli bir sürecin içinden geçildiğini aktaran Davutoğlu, "Benim buradan tavsiyem, Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan ve daha sonra da toplum katmanlarına yayılan bu dönemi, soğukkanlı bir şekilde, provokasyonlara kapalı olarak, kamu düzenine saygı göstererek ve derin tarih bilgimizden, bilincimizden, tecrübelerimizden hareketle geleceğin barış içinde yaşayan güçlü Türkiye'sini inşa etmektir mesele." dedi.

Davutoğlu, "İnşallah hayırlısıyla bu süreç doğru bir istikamette ilerler." değerlendirmesinde bulundu.

AK PARTİ İLE 1 SAAT 20 DAKİKALIK GÖRÜŞME: 'SAMİMİ VE OLUMLU'

DEM Parti heyeti daha sonra AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından AK Parti Grup Başkanı Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Samimi, olumlu bir şekilde sohbet ettik, düşüncelerimizi paylaştık, kendilerini yolcu ettik. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır." dedi.

SAADET GÖRÜŞMESİ: 'ÖNEMLİ BİR SÜREÇ YAŞIYORUZ'

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti'li Ahmet Türk'ten oluşan heyet, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Mahmut Arıkan ile de görüştü.

Yaklaşık 1 saat süren basına kapalı görüşme sonrası açıklamada bulunan Önder, kabulünden dolayı Arıkan'a teşekkür etti. Önder, görüşmede öneri, uyarı ve tavsiyelerin paylaşıldığını belirterek, sürecin sonunda geniş kapsamlı açıklama yapacaklarını aktardı.

Önder, "İnşallah bu ülkenin barışı ve kardeşliğinden önemli hiçbir şey yoktur. Bütün fertlerimizle birlikte, el birliğiyle bunu tesis edeceğiz. Barışın kaybedeni olmaz, hepinizi saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan da heyetin ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Önemli bir süreç yaşıyoruz, süreçle alakalı katkılarımızı ve kaygılarımızı kıymetli heyetle paylaştık. Önemli bilgilendirmelerde bulundular, biz bu bilgilendirmeleri yetkili kurumlarımızla görüşeceğiz. Yakın bir zamanda sürece katkı anlamında kendilerine destek olmaya çalışacağız." açıklamasında bulundu.

CHP GÖRÜŞMESİNDE ÖZGÜR ÖZEL'İN UYARILARI DİKKAT ÇEKTİ

DEM Parti heyetinin CHP ziyareti de en dikkat çekici buluşmalardan biri oldu.

Görüşme Özel'in Meclis'teki makamında gerçekleşti.

Özgür Özel'in yanı sıra CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın da yer aldığı basına kapalı görüşme, yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özel, "Türkiye'nin 50 yıldır süren bir sorununu ortadan kaldırmak, annelerin gözünün yaşını dindirmek, yeni şehitlerimizle sarsılmamak, daha fazla kayıplar vermemek adına atılacak her türlü adıma CHP olarak katkı sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik." dedi.

"MECLİS'İN ÖNCÜLÜĞÜNDE VE DENETİMİNDE..."

Sürece ilişkin görüşlerini, DEM Parti heyetiyle paylaştıklarını belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar ve bundan sonrasıyla ilgili beklentilerimizi, endişelerimizi, eleştirilerimizi büyük bir açıklıkla dile getirdik; bundan sonrasına yönelik olarak da CHP olarak önerilerimizi, tavrımızı ifade ettik. Bizim tarihsel tutarlılığımız, böyle bir sürecin Meclis odaklı, Meclis'in öncülüğünde, önderliğinde ve denetiminde ilerlemesi gerektiğidir. Bu konuda herhangi bir şüphemiz, farklı düşüncemiz yok. Bundan sonraki süreçte atılacak tüm adımlar için Meclis'te tüm siyasi partilerin içinde olduğu, güçlü bir komisyon çalışmasına ihtiyaç olduğunu açık yüreklilikle ifade ettik."

Özel, toplumsal mutabakatın da göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, özellikle şehit aileleri ve gazilerin rencide edilmeyeceği, onların da korkularını ve endişelerini dile getireceği mekanizmaların oluşturulmasına yönelik eleştirileri de aktardıklarını söyledi.

Hiçbir siyasi çıkar, pazarlık, beklenti olmaksızın, Türkiye'deki bütün vatandaşların gelecek umutlarını yükseltmek, akan gözyaşlarını ve kanı durdurmak noktasında ifade edilen iradeyi önemsediklerinin altını çizen Özel, "Buradan sonra atılacak tüm adımların hem demokratik hem yasal adımlar olması ve şeffaf yürütülmesi gerektiğini önemsiyoruz. Toplumun da 'Acaba birtakım siyasi çıkar ilişkileri mi var, bu iş bir anayasa değişikliğinin ilk adımları mıdır' gibi bu ihtimali dışlayan bir sürecin içinde olunması gerektiği noktasındaki mutabakatımızı da memnuniyetle görmüş noktadayız. Önemli olan kanı, gözyaşını ve Türkiye'nin bir bütün olarak kaybetmesini engelleyip, hep beraber yarınlara umutla bakabilmek. Biz bu umudu muhafaza ediyoruz." dedi.

"BU DAR BİR KESİMİN SİYASİ MANEVRASI DEĞİL"

DEM Parti'li Önder, davetleri için Özel ve heyetine teşekkür etti.

Kapsamlı bir görüşme yaptıklarını söyleyen Önder, "Önerilerini, katkılarını ve endişelerini dinledik. Hepsi birbirinden kıymetliydi. Özellikle endişe ve itirazlar, verilen destekler kadar, hatta ondan daha fazla anlamlı. Bu, dar bir kesimin siyasi manevrası değil, bütün toplumun geleceğini ilgilendiren bir şey olduğu için hepsini dikkate almak, kulak kesilmek, hepsi için çare ve çözüm bulmak zorundayız. Evlatlarımıza, torunlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bu borçtan kaçamayız. Bu sorumlulukla yaklaşıyoruz." diye konuştu.

HEYETİ ALİ BABACAN DA KABUL ETTİ

DEM Parti heyeti, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

Deva Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, heyet, Babacan tarafından kapıda karşılandı.

Yaklaşık 2 saat süren görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmede, Babacan'a Genel Başkan Yardımcıları Sadullah Ergin, Mehmet Emin Ekmen, İbrahim Çanakçı ve Ali İhsan Merdanoğlu eşlik etti.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Babacan, süreçle ilgili derin bir istişare gerçekleştirdiklerini, heyetle düşünce ve değerlendirmelerini paylaştıklarını ifade etti.

Babacan, "1 Ekim'den bu yana ülkemizde yeni bir iklim var ve biz bu süreç içinde yapılan çalışmaların, çözüm gayretinin kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Deva Partisi olarak çözüm amacıyla atılacak her bir samimi adımın yanında dururuz. Önümüzdeki haftalarda daha netleşmiş yol haritalarını görmek, çalışmaları biraz daha detaylandırmanın da kıymetli olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder de "Her bir öneri, her bir şerh bizim için altın kıymetindedir. Ancak bunları dikkate alarak bu ülkede oluşabilecek en geniş toplumsal mutabakat zeminini oluşturabiliriz. Geçmiş süreçlerden çıkardığımız derslerden birisi, mutabakatı toplumun her kesiminde aramak, her kesimine ulaştırmak ve buradan bir rıza üretmektir." açıklamasında bulundu.

İlerleyen süreçte daha kapsamlı açıklama yapacaklarını aktaran Önder, görüşme sürecine ilişkin, "Yeniden Refah Partisi ile Meclis'te yürütülecek olan siyasal parti kısmı bitmiş olacak." ifadelerini kullandı.

YRP İLE GÖRÜŞME

Heyetin son adresi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oldu.

Meclis'te gerçekleşen görüşmeye, Fatih Erbakan'ın yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Sacit Günbey, Genel Başkan Yardımcıları Suat Kılıç ve Doğan Bekin de yer aldı

Basına kapalı görüşme, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Erbakan, DEM Parti heyetinin diğer siyasi partiler gibi kendilerini de süreçle ilgili bilgilendirmek üzere ziyaret ettiğini belirtti.

DEM Parti heyetine ziyareti için teşekkür eden Erbakan, "Süreçle ilgili sahip oldukları bilgileri, kendi görüşlerini bizlere ilettiler. Bizim de süreçle ilgili sorularımıza cevaplar verdiler ve süreçle ilgili bizim taşıdığımız birtakım endişelerle ilgili sorularımızı cevapladılar. İnşallah hayırlı sonuçlara vesile olur." dedi.

Sırrı Süreyya Önder de Fatih Erbakan ve heyetine teşekkür ederek, "Önerilerini aldık, ihtiyati şerh düştüğü konuları dinledik. Cevap olabildiklerimize cevaplarımızı ilettik. Çok doyurucu bir görüşmeydi. Tekraren bu kabulleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin İmralı Adası'nı ziyarete ilişkin sorusuna ise Önder, "Açıklama sonra arkadaşlar. Daha tarih belli değil." cevabını verdi.