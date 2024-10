Haber Merkezi

Türkiye, TBMM'nin yeni yasama yılı dolayısıyla yapılan toplantısıyla tarihi bir sürecin kapılarını araladı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplantıda DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşması gündemi tamamen değiştirdi ve terör sorununun çözümü konusunda yeni bir sürece girildi.

Bu süreçte Bahçeli, her konuşmasında tarihi bir adım atarak sorunun çözülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta PKK terör örgütü Abdullah Öcalan'a silah bırakma çağrısı yapan Bahçeli, bu haftaki konuşmasında tarihi bir çağrıya daha imza attı.

Öcalan'ın tecridinin kalkması durumunda TBMM'ye gelip DEM Grubu'nda konuşarak terör örgütünün lağvedildiğini ilan etmesi çağrısında bulunan Bahçeli, bu konuda tüm fedakarlıklara razı olduklarını dile getirdi.

"UMUT HAKKI VERMEYE HAZIRIZ"

Teröristbaşına 'umut hakkı' tanınması hakkının da bu çağrı ile saklı olduğunu dile getiren Bahçeli, şöyle konuştu:

"Teröristbaşı terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.

Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın.

"HODRİ MEYDAN"

Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız.

Türkiye ve Türk milleti için her fedakârlığı yapmaya, her çileye katlanmaya, lazım gelen her adımı atmaya kararlıyız, inançlıyız, tarih huzurunda diyorum ki, yeminliyiz."

UMUT HAKKI NEDİR?

Umut hakkı, müebbet hapis cezasına mahkum edilen suçluların kanunla belirlenen sürelerde iyi halinden dolayı koşullu salıverilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirmeye alınması ve bu hakkın kullandırılmasına denir.