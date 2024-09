Narin Güran'ın yakını kalabalığa 'gidin yalan konuşun' diye tepki gösterdi Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın bir yakını, Adli Tıp'a girişte kalabalığa tepki göstererek, "Gidin yalan konuşun!" diye bağırdı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden gelen acı haber, milyonların yüreğini burktu.

Büyük umutlarla 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bir çuval içerisinde dere kenarına saklanmış halde bulundu.

Narin Güran'ın Adli Tıp'taki otopsi işlemleri ise devam ediyor.

"NİYE YALAN KONUŞUYORSUNUZ?"

Adli Tıp'a gelen Narin'in yakınlarından bir kadının tepkisi ise oldukça dikkat çekti. Narin'in yakını kalabalığa tepki göstererek, "Gidin yalan konuşun tamam mı!" dedi.

KADINA YUMRUK ATTILAR

Tepki gösteren kadını susturmaya çalışan kalabalık içinden bir adam kadına yumruk attı.

O anlar an be an kaydedildi.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Köye çok yakın bir alanda cansız bedenin bulunması, sadece aileyi değil köylüleri de şüpheli konuma getirdi.

Narin Güran soruşturması kapsamında annesi dahil 21 kişi gözaltına alındı.