Haber Merkezi

Suriye’de dünyanın gözü önünde adeta canlı yayınlarda bir devrime sahne oldu.

61 yıllık Baas rejimi çöktü, milyonlar özgürlüğüne kabuştu.

27 Kasım'da İdlib'te başlayan muhalif yürüyüş, 13 yılda bitirilemeyen iç savaşı 13 günde bitirdi ve 8 Aralık'ta Şam, diktatör Esad ve rejim güçlerinden alındı.

SURİYE'DE YENİDEN AYAĞA KALKMA GAYRETİ

Dünya bu büyük zaferi her ayrıntısıyla takip ederken, ülkede büyük bir birleşme, yeniden Suriye topraklarını tek parça haline getirme çabası var.

Kardeşlik, beraberlik ve her düşünceye, her dini değere, her demokratik söze saygı ve anlayış mesajları verilen ülkede bir yandan da insanlar doyasıya özgürlüğü kutluyor.

BİR YANDAN TOPARLANMA, BİR YANDAN EĞLENCE

61 yıllık Baas karanlığını tarihe gömen binlerce Suriyeli her gece özgürlüğün sembolü Emevi Meydanı'nda bir araya toplanıyor.

HER GECE EMEVİ MEYDANI'NDA TOPLANIYORLAR

Özgürlük ve devrim şarkılarının son ses dinlendiği meydanda ışık gösterileri, havai fişek şovları yapılıyor.

Emevi Meydanı'nda toplanan halk, "Suriye devrimi bayraklarıyla", ülkenin özgürlüğü için ve "yeni Suriye" için temenniler içeren sloganlar atıyor.

KAN VE GÖZYAŞI DEĞİL, MUTLULUK VAR

13 yıl boyunca akan kanın durmadığı, tarifsiz acıların yaşandığı Suriye topraklarında artık her gece bu eğlence organizasyonlarından yüzleri güldüren kareler objektiflere yansıyor.