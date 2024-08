Haber Merkezi

Çanakkale'de dün saat 09.51’de Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınlarında ziraat alanında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlım alana sıçradı.

DEVAM EDEN YANGINA ASKERİ HELİKOPTER DESTEĞİ

Yangına havanın kararmasıyla beraber karadan arazöz, itfaiye ekipleri, jandarma TOMA ve yüzlerce orman personeliyle kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Arıburnu yarları ile Anzak Koyu bölgesinde gece devam eden yangın dron ile görüntülendi.

Milli Savunma Bakanlığı da alevlerle mücadele için bölgeye askeri helikopter gönderildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, "Orman yangınına müdahale etmek üzere 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığımız tarafından 1 adet S-70 tipi helikopter görevlendirildi." denildi.

BÖLGEYE GİDEN EKİPLER KAZA YAPTI

Olay yerine 17 AAC 399 plakalı pikapla giderken bir otomobille çarpışmaları sonucu yaralanan 2 orman işçisi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ORMAN İŞÇİLERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, yangınla mücadele eden işçilere su dağıttı.

57. ALAY ŞEHİTLİĞİ VE CONKBAYIRI KAPATILDI

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı bölgedeki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı mevkileri ise yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.

57. Alay Şehitliği'ni tehdit eden alevler nedeniyle ekipler bir set çekerek alevlerin ilerleyişini durdurmaya çalışıyor.

ANZAK MEZARLIĞI YANGINDA ZARAR GÖRDÜ

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Öte yandan yangında Anzak Koyu yakınlarında bulunan Anzaklara ait Canterbury Mezarlığı da zarar gördü.

ÇANAKKALE VALİSİ: YERLEŞİM YERLERİNDE RİSK YOK

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığını ifade etti.

Orman teşkilatı başta olmak üzere tüm ekiplerin gayretle çalıştığını belirten Toraman, “Orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter ile havadan, 51 arazöz ve 780 personel ile karadan müdahale edilmektedir.” bilgisini paylaştı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yangınla mücadeleye kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çevre il ve ilçelerden araç ile personel desteğinin sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, yerleşim bölgelerinde, yangın nedeniyle tahliyeyi gerektirecek bir durum olmadığı duyuruldu.

"CONKBAYIRI'NDA DA HERHANGİ BİR YAPI ZARAR GÖRMEDİ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise devam eden yangınla ilgili şu bilgileri verdi:

“Akşamüstü yaptığım açıklamada bugün Türkiye'de 19'u orman, 23'ü kırsal alan yangını olmak üzere 42 yangına müdahale ettiğimizi söylemiştim. O saatten bu saate kadar ilave olanlarla birlikte bugün itibariyle ülke genelinde 33'ü orman, 30'u kırsal olmak üzere toplam 63 yangın çıktı. Şu anda sadece 3 aktif yangınımız var. Bunların 60 tanesini arkadaşlar müdahale ettiler ve söndürdüler. Şu anda içinde bulunduğumuz Çanakkale-Eceabat Büyükanafarta yangını sabah saat 09.51'de başlamıştı ve ilk müdahale 3 dakika içerisinde yapılmıştı. Ancak çok şiddetli rüzgar sebebiyle hızlı bir yayılma göstermişti. Havanın kararmasıyla beraber gün içerisinde yapılan müdahalelerle birlikte kara ekiplerimiz takviye yaparak bu müdahalelerine devam ediyorlar. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir risk söz konusu değil. Zaten valiliğimiz de gerekli tedbirleri diğer kolluk güçlerimizle birlikte almış durumda. Çok şükür 57. Alay Şehitliği’ne gelmeden gerekli müdahaleyle durduruldu. Conkbayırı'nda da herhangi bir yapının zarar görmediğini özellikle belirtmek istiyorum. Müdahalemiz gece boyunca sürecek ancak şu an itibariyle her şeyin çok iyi gittiğini söyleyebilirim. İnşallah yarın sabah çok daha güzel haberler vereceğim. İkinci yangın Bolu Göynük'teki Bekirfakılar yangınıydı. Bu da 12.41'de meydana gelmişti. 12.56'da da ilk müdahale yapıldı. Burada ilk başta nemin çok düşük olması, rüzgarın saatte 68 kilometre hızla esmesiyle birlikte orada da yangın çok hızlı bir yayılım gösterdi. Ancak orada da çalışmaların çok iyiye gittiğini söyleyebilirim. Arkadaşlarımız şu anda orada müdahaleye devam ediyorlar. Bolu'da da yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir sorun yok. Gerekli tedbirler alındı. Herhangi bir risk söz konusu değil. Manisa Gördes’i söylemiştim. Burada da çok ciddi bir rüzgar vardı. Hem havadan hem karadan müdahalelerimiz devam ediyor. Çok şükür burada da 70 kilometreye yakın saatte bir rüzgar hızı tespit edilmişti. Bu yangında gayet iyi gidiyor. Özetle genel anlamda devam eden her 3 yangında da iyiye doğru giden bir süreç var bunu söylemek isterim. Yarın dediğim gibi güzel haberler vererek bu 3 yangınımızla ilgili de bittiğini inşallah sizlerle paylaşmayı ümit ediyorum”