Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de yaşanan facia tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı.

78 canımızı kaybettiğimiz olayda yakınlarını kaybedenlerin hafızalarındaki derin acı ise tarif edilemez.

Otel faciasında eşini ve kızını kaybeden Hilmi Altın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, eşi Kübra Tonguç Altın'ın "Hilmi kalk yangın var, bize yetiş" sözüyle gözünü açtığında eşinin ve 9 yaşındaki kızı Alya Altın'ın odadan koşarak çıktığını belirtti.

"ZEHİR GİBİ BİR DUMAN VARDI VE NEFES ALMAK İMKANSIZDI"

Tahmini 30 ya da 50 saniye sonra giyinerek odadan çıktığını anlatan Altın, şunları kaydetti:

Altın, dumandan kaçarak yürüdüğünde koridorun sonunda nefes almaya imkan veren az görüşlü bir alanda kalabalık bir grubun cam kırmaya çalıştığını gördüğünü ve onlara katılarak bir odaya sığındığını aktardı.

"EŞİMİ VE ÇOCUĞUMU HİÇBİR YERDE BULAMADIM"

Aynı odada 13 kişi bulunduğunu anlatan Altın, şöyle devam etti:

"DÜNYANIN EN ACI HİSSİ, TARİFİ İMKANSIZ"

Hilmi Altın, daha sonra diğer otellere giderek acilen pencere altlarına yatakları getirmelerini istediğini ifade etti.

Otelin eşi Kübra ile kızı Alya'yı kendisinden aldığını belirten Altın şöyle dedi:

"GÖZ GÖRE GÖRE BİR KATLİAM YAPILDI"

Altın, otele beraber gittikleri Atakan Yalçın ve kızı Derin'in de yangında hayatını kaybettiğini, Yalçın'ın eşi Yaprak Yalçın ve diğer kızı Defne'nin ise güçlükle kurtulduğunu anlattı.

Otelde ve odada o gün kendi canları pahasına insanlar için koşturan herkese teşekkür eden Altın, şöyle devam etti:

"Çok büyük bir can pazarıydı. Ancak bu bir talihsizlik değildi. Göz göre göre bir katliam yapıldı. Bizlere o otelde resmen ölümlerden ölüm beğen denildi. Allah bana bir can verdi, eşimin ve kızımın can borcunu bana yükledi, bende de bu can oldukça sorumlularının hak ettiği cezayı alması için var gücümle savaşacağım. Bu noktada devletimize ve adaletimize en ufak hatası olan herkesin cezalandırılacağı konusunda güvenim şüphesiz tamdır. Allah bu acıyı yaşayan herkese sabırlar versin. Yaşatanlar ise adalet önünde hak ettiği cezaları çeksin. Dilerim 'sıralı ölüm' kelimesinin değerli anlamını kimse bir daha benzer bir acıyla anlamak zorunda kalmaz. Umarım yaşanan son acı bizimki olur ve acıların kader olması güzel ülkemizde son bulur."