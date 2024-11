Victor Osimhen’den, Tottenham filelerine 2 gol

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, İngiliz temsilcisi Tottenham’ı konuk etti ve rakibini 3-2'lik skorla yendi.

Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

2 GOLLE YILDIZLAŞTI

Osimhen ilk olarak müsabakanın 32. dakikada sahneye çıktı ve attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Maçın 39. dakikasında bir gol daha kaydeden 25 yaşındaki futbolcu skoru 3-2’ye getirdi.

80 DAKİKA SAHADA KALDI

Tottenham karşılaşmasıyla bu sezon Avrupa Ligi’ndeki ilk gollerini kaydeden Victor Osimhen’in Süper Lig’de de 4 golü bulunuyor.

Maçta 11’de görev alan Victor Osimhen, 80. dakikada yerini Kerem Demirbay’a bıraktı.

"UMARIM MAURO'NUN SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİLDİR"

Victor Osimhen, Tottenham maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi'nin sakatlığı hakkında konuşan Osimhen, şunları dedi:

"HER MAÇ GALİBİYET İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Önlerindeki maçlara bakmaları gerektiğini söyleyen Osimhen, şöyle konuştu:

Her maça tek tek bakmamız gerekiyor, şimdi lig maçına bakmalıyız. Hazırlıklarımızı yapacağız ve her rakibi önemseyeceğiz. Kalitemizi gösterip birbirimiz için mücadele edeceğiz. Her maç galibiyet için mücadele edeceğiz.