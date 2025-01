Haber Merkezi

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde Fenerbahçe, teknik direktörü Jose Mourinho'nun doğum gününü unutmadı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Sarı-lacivertliler, 26 Ocak 1963'te doğan Mourinho'nun 62. doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.

"SENİ HER ŞEKİLDE SEVİYORUZ"

Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı için "Seni her şekilde seviyoruz, mutlu yıllar, The Special One" şeklinde bir paylaşım yaptı.