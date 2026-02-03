Marco Asensio'nun golü İspanya'da gündem oldu: Hala 30 metreden atıyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, ortaya koyduğu oyunla taraftarı adeta mest etti.

İspanyol oyuncu, Kocaelispor karşısında attığı mükemmel golle maçın kilidini açan isim oldu.

İspanyol futbolcu, Kocaelispor karşılaşmasında ceza sahası dışından attığı golle de bir kez daha ülkesinin gündemine oturdu.

ATTIĞI MÜTHİŞ GOLLE İSPANYA'DA MANŞETLERİ SÜSLEDİ

AS gazetesi, Marco Asensio için "Yıllardır attığı en güzel gol" manşetini atarken yıldız oyuncunun bu golünü, Santiago Bernabeu'daki en iyi gecelerini hatırlatan bir benzetmeyle manşetine taşıdı.

İspanya'nın bir diğer önde gelen spor gazetelerinden Marca, Marco Asensio'nun şimdiden Fenerbahçe formasıyla 10'uncu golünü ulaştığını yazdı.

Asensio'nun harika bir performans sergilediği aktarılan haberde, "Asensio, Fenerbahçe'yi Kocaelispor karşısında 2-0'lık galibiyete taşıyan ve bu sezon çifte zafer elde etmesini sağlayan muhteşem bir gol attı." denildi.

MARCA: DURDURULAMAZ BİR ŞUTTU

İşte İspanya'da Asensio'nun golü için yapılan yorumlar...

"Marco Asensio, Fenerbahçe'nin Kocaelispor'u 2-0 mağlup ettiği maçta attığı muhteşem golle bu sezonki gol sayısını çift haneli rakamlara çıkardı. 30 yaşındaki İspanyol milli oyuncu, bu sezon şu ana kadar 10 gol attı (9'u ligde). Bu, geçen sezon PSG (2) ve Aston Villa (8) formasıyla kaydettiği gol sayısı ile aynı. Yıldız oyuncu ayrıca yedi asist de yaptı. Kocaelispor karşısında skoru açan golü, Fenerbahçe formasıyla attığı en güzel gollerden biri. Anderson Talisca'dan 30 metre uzaklıkta topu aldı, Rigoberto Rivas'ı bir çalımla geçip sol ayağıyla muhteşem bir şut çekti ve top, girmeden önce üst direğe çarptı. Gökhan Değirmenci için durdurulamaz bir şuttu."

ESPN: HALA 30 METREDEN HARİKA GOLLER ATIYOR

"Marco Asensio hala 30 metreden fazla mesafeden harika goller atıyor. İçindeki futbol ruhu asla kaybolmuyor. Fenerbahçe için futbol oynuyor"

AS: TAKIMI TEK BAŞINA SIRTLADI

"Asensio, performansıyla takımı neredeyse tek başına sırtladı. Kocaelispor'un baştan sona amansız baskısına rağmen , Asensio 45+1. dakikada muhteşem bir golle skoru açtı. Ceza sahası dışında topu alan Asensio, kale direğinin tam dibinden sol üst köşeye sert bir şut göndererek skoru 0-1 yaptı. Sezonun en güzel golü adaylarından biri olmaya aday olan bu muhteşem bireysel çaba, gerçekten harika bir performanstı. Bu golle İspanyol oyuncu, Real Madrid'deki gol sayısına ulaştı. Kocaelispor'a karşı attığı golle toplam gol sayısı dokuza, asist sayısı ise yediye yükseldi."

26 MAÇTA 10 GOL 7 ASİSTLİK PERFORMANS

Öte yandan Marco Asensio, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 26 resmi karşılaşmada görev aldı.

Yıldız futbolcu, bu maçlarda takımına 10 gol ve 7 asistlik katkı verdi.