Marco Asensio'dan Kocaelispor'a harika gol!

- Fenerbahçe'nin İspanyol orta sahası Marco Asensio, Kocaelispor maçının ilk yarısında uzak mesafeden harika bir gol attı.
- Asensio'nun soluna çekip ceza yayının gerisinden vurduğu top üst direğe çarparak ağlarla buluştu.
- Gol sonrası tribünlerden atılan madde Fenerbahçeli Guendouzi'ye isabet etti, kısa bir tedavi sonrası sahaya döndü.
Süper Lig'de 20. haftanın kapanış mücadelesinde Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı harika bir gole sahne oldu.
Konuk takım sarı-lacivertlilerde yıldız isim Marco Asensio, uzak mesafeden müthiş bir gole imza attı.
GOL NASIL GELİŞTİ?
Dakikalar 45+1'i gösterdiğinde sarı-lacivertli ekibin sol kanattan kullandığı taç atışı sonrası Anthony Musaba'nın ceza yayına doğru taşıdığı topu Anderson Talisca ters kanada aktardı.
Topu soluna çeken İspanyol orta saha Marco Asensio, ceza yayının birkaç metre gerisinden uzak köşeye çok sert ve düzgün vurdu.
Üst direğin içine çarpan top, ağlarla buluştu.
GOL SONRASI OLAY
Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular, bu golü kenarda kutladığı sırada tribünlerden atılan madde Matteo Guendouzi'ye isabet etti.
Fransız futbolcu, kısa süren tedavinin ardından sahaya döndü.
Fenerbahçeli Skriniar, Guendouzi'nin yanına geldiği sırada tribünlere ağlamayın şeklinde bir hareket yaptı.
Golün ardından Kocaelispor'dan Linetty sarı kart gördü. Fenerbahçe İdari Menajeri Emir Yolaç ise kırmızı kart gördü.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)