Mauro Icardi: Gelecek belirsiz

Haber Merkezi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kulübe imza atmasının ikinci yılına özel bir paylaşımda bulundu.

"İKİ YIL ÖNCE YENİ BİR MACERAYA BAŞLADIK"

Mauro Icardi, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"HEP BİRLİKTE BÜYÜDÜK"

Her çaba, her teşvik sözcüğü ve her küçük jest bu noktaya kadar gelmemizi mümkün kıldı. Sadece hedeflerimize ulaşmakla kalmadık, aynı zamanda bir ekip ve birey olarak da büyüdük. Bu nedenle, bu yolculuğun bir parçası olan herkese en derin şükranlarımı sunuyorum. Sizler bu başarıda temel bir dayanak oldunuz.