Miha Zajc'tan EURO 2024 sitemi

Sözleşme yenileme görüşmeleri uzadığı için sezon başı kampını kaçıran ve bir türlü beklenilen performansı veremeyen Miha Zajc'a bir kötü haber de milli takımdan geldi.

Sarı-lacivertli formayla bu sezon 21 maçta forma giyen ve beklentilerin altında kalan Zajc, Slovenya'nın EURO 2024 kadrosuna alınmadı.

Sitem etti

Sloven futbolcu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Zajc yaptığı açıklamada, "Elbette farklı bir seçim yapabilirdim. Ancak bugün bu kararı kabul etmek, sorumluluktan payıma düşeni almak ve başım dik bir şekilde ilerlemek durumundayım. Eğer futbol bana bir şey öğrettiyse, anlamasam ya da katılmasam bile birbirimizin kararlarına saygı duymak. Bazı şeylerin kıymetini anlamak için kaybetmek gerekir." dedi.

İşte Miha Zajc'ın açıklamaları

Son birkaç gün kolay geçmedi. Böyle şeyler olduğunda, bence insanın sakinleşmesi ve sakin bir kafayla düşünmesi en iyisi.



Her şeyden önce, birlikte geçirdiğimiz tüm yıllar için tüm profesyonel ekibe teşekkür etmek istiyorum. Her şey her zaman yolunda gitmedi. Yüzümde bir gülümsemeyle hatırlayacağım güzel anılar bunlar. Ancak hayatımızın geri kalanında bizi izleyecek zor anlar ve kararlar da oldu. Yine de yıllar boyunca birbirimizden çok şey öğrendiğimizi biliyorum.



Yukarıda yazdıklarım, teknik ekibin kararına katıldığım anlamına gelmiyor. Elbette farklı bir seçim yapabilirdim. Ancak bugün bu kararı kabul etmek, sorumluluktan payıma düşeni almak ve başım dik bir şekilde ilerlemek durumundayım. Eğer futbol bana bir şey öğrettiyse, anlamasam ya da katılmasam bile birbirimizin kararlarına saygı duymak. Bazı şeylerin kıymetini anlamak için kaybetmek gerekir.



Yazdıklarımdan yola çıkacak olursam, şu anda nerede olduğunuzu, bu noktaya nasıl geldiğimizi, bu takımın kaç yıldır geliştiğini ve tüm bu yıllar boyunca ne tür ilişkiler ve dostluklar kurduğumuzu hatırlatmak isterim. Sahip olduklarınızı hafife almayın. İlişkiler ve dostluklar hayatta fark yaratır ve yaratacaktır da.



Bu hikâyenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum ama şu anda yolum farklı bir yöne gidiyor. Ama inanıyorum ki tekrar bir araya geleceğiz.



Her şey için canı gönülden teşekkür eder Avrupa şampiyonasında başarılar dilerim.