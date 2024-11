Efsanevi İngiliz müzik grubu Blue, İstanbul’a geliyor

DHA

Müzik dünyasında oldukça özel bir yere sahip olan Blue, 5 ve 6 Mart 2025'te İstanbul Kongre Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak.

2001 yılında kurulan İngiliz grubun İstanbul konserlerinin biletleri, Bubilet'ten satışa sunuldu.

Bir dönemi etkisi altına alan İngiliz pop grubu Blue; All Rise, You Come Back ve U Make Me Wanna gibi sevilen parçalarını seslendirecek.

SEVİLEN PARÇALARI SESLENDİRECEKLER

2001 yılında kurulan Blue, İstanbul konserleri sevenlerini şimdiden heyecanlandırdı. Grubun hayranları, parçalarını dinleme fırsatı bulacak. Bu özel konserler, müzikseverler için kaçırılmayacak bir deneyim sunacak.