Bella Hadid aşkı için lüksü bıraktı! Sevgilisi için artık karavanda yaşıyor Aşkı için lüks hayatını bırakan dünyaca ünlü model Bella Hadid hakkında sevgilisi Adan Banuelos açıklama yaptı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Bir süredir Adan Banuelos ile aşk yaşayan Bella Hadid, modelliği bir süre önce bırakıp, şehir hayatını da terk etmişti.

Bella Hadid'in böyle radikal bir karar almasıyla ilgili sevgilisi açıklama yaptı.

ABD’nin en ünlü at eğitmenlerinden ve binicilerinden biri olarak tanınan, Teksas’ta devasa bir çiftliği olan ve burada at yetiştiriciliği yapan Banuelos, sevgilisine dair açıklamalarda bulundu.

Bella Hadid'in aşkı için aylarca karavanda yaşadığını ve lüks evini terk ettiğini söyledi.

Hadid'in, beş tekerlekli karavanına taşındığını açıklayan Banuelos, şu ifadeleri kullandı:

"YAPTIĞI ÇOK HAVALI BİR ŞEY"

"Benimle birlikte beş tekerli karavanımda gayet mutlu bir şekilde yaşamaya başladı. Yaptığı çok havalı bir şeydi. O karavan bana her zaman biraz küçük gelmişti ama mutlu olduğum birini bulduğumda adeta bir malikaneye dönüştü. İlişkimizi bir sonraki adıma taşımadan önce Bella'nın yaşam tarzımı anlamasını istiyordum. Bilirsiniz, birine karşı bir şeyler hissetmeye başlarsınız ve 'Belki de hayatımın geri kalanı onunla geçecek' diye düşünürsünüz."

"1 NUMARALI DESTEKÇİM"

"Bella her şeye hemen uyum sağladı, hatta uyum sağlamanın da ötesine geçti." diyen Banuelos, "Yarışmalarımız olduğu günlerde herkese kahvaltı getirmek için sabahın erken saatlerinde uyandı ve her zaman bir numaralı destekçim oldu. Bu kadar tutarlı, bu kadar moral verici, pozitif ve tanıştığı herkese karşı sıcak olması, atlarla ve diğer her şeyle ilgili bana yardımcı olması inanılmaz bir şey." diye konuştu.