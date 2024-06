Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, uzun zaman sonra doğal saçlarıyla görüntülendi Kendi markasının yeni saç serisinin tanıtımı için saçlarına kaynak taktırıp reklamı yapan şarkıcı Rihanna, doğal haliyle görüntülendi. Aradaki fark herkesi şaşırttı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Ünlü rapçi ASAP Rocky'den iki çocuğu bulunan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, ticareti sevdi.

Rihanna, saçlarını sarıya boyadığı haberleri ile geçtiğimiz günlerde bu haliyle manşetlerdeydi.

Saç bakım ürünü satmaya başladı

Geçtiğimiz haftalarda sarı uzun saçlarıyla günlerce konuşulan Rihanna’nın, kozmetik markasının yeni saç serisinin tanıtımı için böyle bir yol seçtiği ortaya çıktı.

New York'ta doğal Rihanna

Uzun süredir müzikten uzak olan ve kendi makyaj markasına ağırlık veren 36 yaşındaki Rihanna, geçtiğimiz gün New York'ta objektiflere takıldı.

Görenler gözlerine inanamadı

Saçına yaptırdığı tüm eklentileri çıkartarak kendini sokağa atan Rihanna, adeta herkesi şoka soktu.

Şarkıcı, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saçlarının doğal haline atıfta bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gerçekten ihtiyacımız olan şey bu!"

"Saçlarımda örgüden doğala kadar hemen hemen her dokuya, renge, uzunluğa sahip oldum; bu nedenle yalnızca her saçın ihtiyacına yönelik değil, aynı zamanda her bir ürün her tür saçı güçlendirmek ve onarmak için tasarlanmış esnek bir ürün serisini piyasaya sürüyorum. Gerçekten ihtiyacımız olan şey bu! Artık oynamanın ve tarzınızla güçlenmenin zamanı geldi.'"