Ünlü rapçi ASAP Rocky'den iki çocuğu bulunan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, ticareti sevdi.
Rihanna, saçlarını sarıya boyadığı haberleri ile geçtiğimiz günlerde bu haliyle manşetlerdeydi.
Saç bakım ürünü satmaya başladı
Geçtiğimiz haftalarda sarı uzun saçlarıyla günlerce konuşulan Rihanna’nın, kozmetik markasının yeni saç serisinin tanıtımı için böyle bir yol seçtiği ortaya çıktı.
New York'ta doğal Rihanna
Uzun süredir müzikten uzak olan ve kendi makyaj markasına ağırlık veren 36 yaşındaki Rihanna, geçtiğimiz gün New York'ta objektiflere takıldı.
Görenler gözlerine inanamadı
Saçına yaptırdığı tüm eklentileri çıkartarak kendini sokağa atan Rihanna, adeta herkesi şoka soktu.
Şarkıcı, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saçlarının doğal haline atıfta bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Gerçekten ihtiyacımız olan şey bu!"
"Saçlarımda örgüden doğala kadar hemen hemen her dokuya, renge, uzunluğa sahip oldum; bu nedenle yalnızca her saçın ihtiyacına yönelik değil, aynı zamanda her bir ürün her tür saçı güçlendirmek ve onarmak için tasarlanmış esnek bir ürün serisini piyasaya sürüyorum. Gerçekten ihtiyacımız olan şey bu! Artık oynamanın ve tarzınızla güçlenmenin zamanı geldi.'"
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