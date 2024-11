Ünlü oyuncu Margot Robbie doğurdu: Cinsiyeti ortaya çıktı

Haber Merkezi

"The Wolf of the Wall Street" filmindeki rolü ile adını dünyaya duyuran güzel oyuncu Margot Robbie'den sevindiren haber...

Bir erkekle ilişki kurma fikrinin midesini bulandırdığını söyleyen Robbie, 2016 yılında Tom Ackerly ile nikah masasına oturmuştu.

Evliliğinin ardından açıklama yapan güzel oyuncu, kocasıyla uzun yıllardır arkadaş olduklarını ama kendisinin ona olan aşkını, karşılık alamayacağı düşüncesiyle gizlediğini söyledi.

GİZLİ HAMİLELİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İlişkilerini gizli yaşamayı tercih eden Margot Robbie, rol aldığı projelerin bitmesinin ardından ortadan kaybolmuştu.

Uzun süredir birlikte resim vermeyen çift, İtalya'nın Como Gölü bölgesinde tatildeyken, sakladıkları sır ortaya çıkmıştı.

Margot Robbie, belirginleşen karnıyla fotoğrafları çekilince, bebek beklediğini açıklamak zorunda kalmıştı.

DOĞURDU

Yıldızı parlayan ünlü oyuncu Margot Robbie, ilk bebeğini kucağına aldı.

34 yaşındaki Avustralyalı oyuncunun, beklenen tarihten 2 hafta önce doğurduğu öğrenildi.

BEBEĞİNİN CİNSİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Çifte yakın kaynaklar, bebeğin 17 Ekim'de doğduğunu ve cinsiyetinin erkek olduğunu bildirdi.

Margot Robbie ve film yapımcısı eşi Tom Ackerley ile birlikte çiftin ailesi, mahremiyetlerini korumak için basına demeç vermekten kaçındı.