Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk yuvasına bakın! Ultra lüks evi göz kamaştırdı

Çalıkuşu dizisinin setinde tanışan ve 2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti büyük aşklarıyla herkesi imrendiriyor.

Oğulları Karan'dan sonra ikinci çocukları Kerem'e kavuşan çift, mutlu bir birliktelik sürdürüyor.

Her yaptıkları, her söyledikleri, her paylaştıkları olay olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'e sadece Türkiye'den değil dünyadan övgüler yağıyor.

Fahriye Evcen, son olarak evinin salonundan paylaşımlar yaptı.

Evcen'in evinin salonunda verdiği pozlar, dekorasyonu ve lüksü gözler önüne serdi.

