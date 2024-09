Dijital dünyadaki yeni tehlike: İtibar suikastı

Haber Merkezi

Dijital dünya, artık hepimizin hayatının neredeyse vazgeçilmezleri arasında yerini aldı.

"Sanal alem" de denilen bu dünyada kişilerin gerçekliği olmasa da, klavyenin başındaki kişiler, "ulaşılamaz" olduklarını ya da "ne de olsa sanal alem" mantığı ile istediklerini yazabilme özgürlüğünü, "istedikleri kadar hakaret edebilme, iftira atabilme" özgürlüğü olarak algılayabiliyor.

Dijital dünyada giderek artan bu tür mağduriyetlerin önüne geçebilmek için cezai yaptırımlar uygulansa da, sosyal medya kullanıcılarının da bu konuda sağlıklı bir bilince, haklarını savunabilmeye ihtiyaçları var.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, konuyla ilgili kaleme aldığı makalede, sorunun tanımını ve çözüm yollarını en açıklayıcı bir dille analiz etti.

"DİJİTAL DÜNYANIN YENİ TEHLİKESİ"

Mumcu, "Dijital Dünyanın Yeni Tehlikesi: Sosyal Medyada İtibar Suikastı" başlıklı makalesinde dijital çağın iletişim dinamiklerini köklü bir şekilde değiştirdiğini ve sosyal medyanın yaşamımızdaki rolünü büyük ölçüde artırdığını belirtti. "Bu dönemin en belirgin özelliklerinden biri, bilgi akışının hızının ve erişiminin olağanüstü derecede artmış olmasıdır" diyen Mumcu, sosyal medya platformlarının bireylerin ve grupların bilgi üretme, paylaşma ve tüketme yöntemlerini köklü bir biçimde dönüştürdüğünü vurguladı. Dijital devrimin sadece bilgiye erişim imkânı tanımakla kalmayıp, aynı zamanda dezenformasyon ve manipülasyon stratejilerine de zemin hazırladığını ifade etti.

İTİBAR SUİKASTI NEDİR

Mumcu'nun makalesinin devamı şöyle:

İTİBAR SUİKASTI ARACI "SOSYAL MEDYA"

Dijital iletişim ve sosyal medya, modern toplumlardaki bilgi akışını ve toplumsal etkileşimi köklü bir şekilde değiştirmiştir. Gelişen iletişim teknolojileriyle birlikte geleneksel medya araçları olarak bilinen gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi tek yönlü bilgi aktarımı sağlayan araçlar, yerini etkileşimli ve çift yönlü bilgi alışverişine olanak tanıyan çeşitli sosyal medya ve dijital yayıncılık gibi yeni nesil medya platformlarına bırakmıştır. Bu platformlar, çok daha dinamik ve etkileşimli bir iletişim süreci sağlayarak herkesin kendi içeriğini oluşturmasını ve en önemlisi de dağıtmasını kolaylaştırmıştır. Sosyal medya, modern iletişimin merkezine yerleşirken, aynı zamanda itibar suikastının en etkili araçlarından biri haline gelmiştir. Sosyal medya platformları, geniş kitlelere ulaşma imkanları sayesinde, dezenformasyon ve karalama kampanyalarının hızla yayılmasına elverişli bir zemin hazırlar. İtibar suikastının en tehlikeli yönlerinden biri, gerçeklerle yanıltıcı bilgilerin iç içe geçmesidir. Sosyal medya, dezenformatif ve manüpülatif içeriğin hızla yayılmasına olanak tanır ve bu bilgilerin doğruluğunu denetlemek her zaman mümkün olmaz. Yanıltıcı başlıklar, çarpıtılmış alıntılar ve değiştirilmiş görseller, hedef alınan kişinin itibarını sarsmak için kullanıldığında ve bu içerik viral hale geldiğinde yanlış algıyı düzeltmek için yapılan girişimler genellikle dezenformatif içeriğin gölgesinde kalır.

SOSYAL MEDYADA İTİBAR SUİKASTININ NEDENLERİ

SOSYAL MEDYADA İTİBAR SUİKASTININ YÖNTEMLERİ: DİJİTAL KARALAMA

İTİBAR SUİKASTINDAN NASIL KORUNULUR

Sosyal medya üzerinden itibar suikastı gerçekleştirilebileceği gibi, zarar görmüş bir itibarı onarma çalışmaları da yapılabilir. Ancak, "çamur at, izi kalsın" sözünde olduğu gibi, bir kez zedelenen itibarı tamamen geri kazanmanın her zaman kesin bir çözümü yoktur. Bu nedenle, bu tür saldırılara karşı bilinçli olmak, doğru stratejiler geliştirmek ve yasal hakları savunmak, itibarın korunması için son derece önemli süreçlerdir.



İtibar suikastına karşı alınabilecek önlemler arasında, bilinçli medya kullanımı ve kaynak doğrulama süreçleri öne çıkmaktadır. Sosyal medyada karşılaşılan her bilginin doğru olmayabileceği konusunda bilinçli olmak ve öncelikle içeriğin doğruluğunu teyit etmek büyük önem taşır.



Hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve medya organları da itibar suikastıyla mücadelede kilit bir rol oynar.



Bu konuda yürütülen çözüm arayışında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyal medya uygulamaları ve internet siteleri aracılığı ile yapılan paylaşımların doğruluğunun kontrol altına alınması adına dezenformasyon kanunu olarak bilinen bir kanun çıkartılmıştır. “7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 18.10.2022 tarih ve 31987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, dezenformasyonu yeni bir suç olarak tanımlamıştır.



7418 sayılı Kanun, 5187 sayılı ‘’Basın Kanunu’’, 5237 sayılı ‘’Türk Ceza Kanunu’’ ve 5651 sayılı, ‘’İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’’ da yapılan ek düzenlemeleri içermektedir.



7418 sayılı Kanun, 29 uncu maddesiyle dezenformasyon konusunda Türk Ceza Kanununa 217/A maddesini eklemiştir. Kanunun 29. Maddesinin metni aşağıdaki şekildedir:



“MADDE 29- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa 217 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.