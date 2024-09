DHA

Cep telefonlarıyla skuter kiralama, otobüslerin konumunu takip etme ve kafe-restoran menülerini görüntüleme gibi günlük hayatta yaygın olarak kullanılan karekod okuma işlemi, uzmanların dikkatli olunması gerektiği yönündeki uyarılarıyla gündemde.

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, dolandırıcıların karekodları kötüye kullanabileceğini belirterek, kişisel verilerin bu yöntemle çalınabileceğini vurguladı. Demircan,

şeklinde uyardı.

"DOLANDIRICILAR KENDİ HAZIRLADIKLAR BARKOD İLE TUZAK KURABİLİYOR"

Konuyla ilgili konuşan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan,

Özellikle pandemi döneminde barkodlar hayatımıza tamamen girdi. Temassız iletişimin sağlanabileceği teknolojik bir platform olarak girdi. Biz barkodlarımızı okutarak menülere ulaştık ya da ulaşmak istediğimiz diğer platformlara da barkodları okutarak ulaştık. Bunlar arkasında maalesef bir siber tehdit barındırıyor; çünkü pandemi her ne kadar geçmiş olsa da barkod kullanma alışkanlığımızdan vazgeçmedik. Dolandırıcılar da bunun farkında; çünkü dolandırıcılar sık kullanılan teknolojileri kendi menfaatleri için kullanabilecek potansiyele de sahipler. Bunların başında barkodlar geliyor. Bugün birçok alanda barkodlar var; otobüs duraklarında barkodları görebiliyoruz, skuterleri kiralarken yine barkodlarla kiralıyoruz bunun dışında kafeteryalarda ya da yemek yediğimiz alanlarda menüleri barkodlarla çağırıyoruz. Dolandırıcılar da kendi hazırladıkları barkodları, bu barkodların üzerlerine yapıştırarak aslında sanal bir tuzak kurabiliyorlar vatandaşa

dedi.

"FARKLI KAREKODLAR YAPIŞTIRIYORLAR"

Barkodların kesilip yapıştırılabildiğine dikkat çeken Demircan,

şeklinde konuştu.

"KİŞİSEL VERİLERİNİZ ÇALINIYOR YA DA TELEFONUN ELE GEÇİRİLİYOR"

Kapalı hatların açılmasını vadeden dolandırıcıların da bu yönteme başvurduğunu ifade eden Demircan,

diye konuştu.

"OKUTMAK İSTEDİKLERİ BARKODU ELLERİYLE KONTROL ETSİNLER"

Vatandaşları sanal tuzak hakkında uyaran Demircan, mutlaka fiziki kontrol yapılması gerektiğini belirterek,

dedi.

"DAHA DİKKATLİ OLMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Karekod tuzağının kendisini tedirgin ettiğini belirten Fatmanur Aslan Karayaka,

Genelde restoranlara gittiğimizde orada kullanıyoruz çünkü artık menü getirmiyorlar masalara. Bundan dolayı da direkt masalara QR kod koyuyorlar, oradan okutmak zorunda kalıyoruz maalesef. Tedirgin eder tabii ki çünkü şu an teknoloji çağındayız her şey dijitalde, bankadaki hesaplarımız, tüm her şeyimiz dijitalde. Ama yeni bir uygulama getirilmişti, tam emin değilim ama mekan girişlerine menüyü açmak zorundalar. Oradan yine belki bakıp öyle girebiliyoruz mekanlara ama dikkat ederim bundan sonra QR kod uygulamalarına. Menüyü isteriz restoran garsonlarından. Onları hiç okutmuyorum genelde ne olur ne olmaz diye çünkü dediğiniz gibi dolandırıcılar çok yükseldi artık o yüzden dikkat ederiz. Otobüse binerken de bundan sonra duraktaki barkodları değil de İstanbul Senin uygulamasından bakar kullanırım