AA & Ensonhaber

17 Ağustos 1999 tarihinde saatler 03.02'yi gösterdiğinde, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce, 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nin şiddetiyle sarsıldı. Yalnızca 45 saniye içinde çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce insan hayatını kaybetti.

Aradan 25 yıl geçmesine rağmen, bu yıkıcı depremin tanıkları ve sevdiklerini kaybedenler için acı dolu hatıralar hala tazeliğini koruyor.

Depreme Gölcük'te annesiyle birlikte yakalanan AA kameramanı İlker Özkap da o gece ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

İZİNDE GÖLCÜK'E ANNESİYLE KALMAYA GELMİŞTİ

Babası 1978'de devlet tiyatrosundan emekli olduktan sonra Gölcük'e taşındıklarını, ilkokul ve ortaokul yıllarının orada geçtiğini aktaran Özkap, liseyi İstanbul'da okuyup İletişim Fakültesinden mezun olduğunu ve 1996'da İstanbul'da kameramanlık yapmaya başladığını dile getirdi.

Özkap, 1995'te babasını kaybettiklerini, annesinin Gölcük'te tek yaşamaya başladığını belirterek kendisinin de izninde annesinin yanına geldiğinde depreme yakalandığını söyledi.

16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece havanın çok sıcak olduğunu anlatan Özkap,

ifadelerini kullandı.

15 DKİKA ÖNCESİNDE HAFİF BİR SARSINTI HİSSETTİLER

Özkap, annesiyle uyumaya hazırlandıkları sırada esas depremden yaklaşık 15 dakika önce çok hafif bir sarsıntı hissettiklerini belirterek

Annem, 'Korkma, bir şey yok. Dua et, yat. Sen benim yattığım yerde yat da ben biraz ortada yatayım, hava sirkülasyonu olsun.' dedi. Takdiriilahi işte... 02.45 civarı yattık. Hiç saat takarak yatmam. O gece duştan çıktıktan sonra saati taktım, arka odada yattım. Dua ettim, daldım. Bir patlamayla uyandım. Gözümü açmakla açmamak arasında bir salise...

dedi.

"NASIL HAYATTA KALDIĞIMI BİLMİYORUM"

Deprem olduktan bir süre sonra gözlerini açtığında saatin 04.33 olduğunu gördüğünü anlatan Özkap, şöyle devam etti:

Bulunduğu yerden indikten sonra çıkış yolu aradığını, binanın ön tarafına geçmek için etrafında 45 dakika dolaştığını anlatan Özkap,

dedi.

"ANNENİN GÖRDÜK ÇIKTI DİYENLERİN ÇOĞU HAYAL GÖRÜYORDU"

AA kameramanı Özkap, çok uzun sürdüğünü belirttiği o geceyi şu sözlerle anlattı:

Ev sahiplerimizi çıkarttık, çocuklarını aşağıya indirdik. Herkes ayağından, kolundan yaralanmıştı. Fakat annem yok, bulamıyorum. Sabah ezan okunduktan sonra her şey ayyuka çıktı, 'Çok büyük bir felaket. İstanbul ne durumda?' İstanbul'da da yaşadığım ev var, arkadaşlarımız var. Kimseyle irtibat kuramıyoruz. İnanılmaz kaos var. Herkes ne yapacağını soruyor ve sokaklarda oturuyor, şaşkın vaziyette. Ben evin önünden ayrılmıyorum. Bana 'Anneni gördük, çıktı.' diyorlar. Annemi görüp de çıktı diyenlerin çoğu hayal görüyor aslında. Ben de isterdim annemi görüp kavuşmayı ama öyle bir şey yok. Bütün hastanelere bakıyoruz, askeri hastanelere bakıyoruz.

"KENDİMİZİ UNUTTUK, CAN KURTARMAYA ÇALIŞTIK"

Dışarıdan yardım gelmediğini, oradaki fabrikalardan gelenler olduğunu söyleyen Özkap, konuşmasını şöyle sürdürdü:

2-3 gün sonra kendi halimi unuttum. Arka sokakta teyzem oturuyor, eniştemiz var. Kuzenim astsubay, o gece nöbetçiydi, ondan haber alamıyoruz. Akrabalardan, eş dosttan haber alamıyoruz. Komşularımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Şu an büyük beton blokları kaldır desen kaldıramam ama orada can havliyle beton blokları kaldırıp, bir kenara atıp kurtarabildiğimiz insanları kurtarmamız, kurtaramadıklarımızı orada bırakmak zorunda kalmamız, sıcak hava, o cenazelerin kötü bir durumda olması... Aradan 5-6 gün geçtikten sonra yardım geldiğinde kurtarma çalışmaları... Biz de katıldık. Kendimizi unuttuk orada. 'Ne kadar can kurtarabilirsek veya ne kadar cenazeyi defnedebilirsek bizim için önemli olan o.' dedik. Ne yemek yiyebiliyoruz... Bir kremalı bisküvi ve su ile 15 gün yaşadım orada.