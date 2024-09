Şampiyon atlar sakatlandıklarında Van Gölü'nde form tutuyor

AA

Van Gölü, yarışlarda dereceler alan, ancak sakatlanarak yarış dışı kalan atlar için adeta bir rehabilitasyon merkezi olarak görev yapıyor.

Gölün tuzlu ve sodalı suları yorgun atları iyileştirerek, tekrar pistlere dönmelerini sağlıyor.

EĞİTMENLER SAKAT ATLARI TEKRAR PİSTLERE KAZANDIRIYOR

Türkiye'deki önemli yarışlarda boy gösteren şampiyon yarış atları, sakatlıkları sonrası getirildikleri Van Gölü'nde eğitmenleri eşliğinde yaptırılan antrenmanlarla form tutuyor.

BAKIM VE TEDAVİ

Van Gölü'ne kıyısı bulunan Erciş ilçesinde yarış atı yetiştiriciliği yapan Özkan Bayraktar, birçok ilde düzenlenen yarışlarda sakatlanan ya da yorgun düşen atların bakım ve tedavilerini yapıyor.

ATLAR KUMSALDA KOŞUYOR

Yıllardır at bakıcılığı yaptığını belirten Bayraktar, kumsalda koşturarak form tutmalarını sağladıkları atları, gölün tuzlu ve sodalı suyunda yüzdürüyor.

Bayraktar, antrenmanlarla güçlenen atları yeniden hipodromlara gönderiyor.

"GÖLÜN TUZLU SUYU SODALI SUYUNDA ŞİFA BULUYORLAR"

Antrenman yaptığı atlarla yarışlarda önemli derecelerin kazanıldığını anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"GÖL SUYU SAKATLIĞA İYİ GELİYOR"

"TEDAVİ ETTİĞİMİZ BİRÇOK AT YARIŞ KAZANDI"

Ağabeyi ile atları yarışlara hazırlayan Serkan Bayraktar ise şu bilgileri verdi:

Burada at çiftliğimiz var. Hipodromlarda sakatlanan atları bize gönderiyorlar. Her türlü bakım ve tedavilerini yapıyoruz. Sakat atları tedavi ettikten sonra hipodromlara gönderiyoruz. Tedavi ettiğimiz birçok at yarış kazandı.