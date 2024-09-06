Şampiyon atlar sakatlandıklarında Van Gölü'nde form tutuyor Hipodromlarda sakatlanan, tendon ve lif gerilmeleri oluşan yarış atları, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında yaptıkları antrenmanlar sayesinde güç topluyor.

AA

Van Gölü, yarışlarda dereceler alan, ancak sakatlanarak yarış dışı kalan atlar için adeta bir rehabilitasyon merkezi olarak görev yapıyor.

Gölün tuzlu ve sodalı suları yorgun atları iyileştirerek, tekrar pistlere dönmelerini sağlıyor.

EĞİTMENLER SAKAT ATLARI TEKRAR PİSTLERE KAZANDIRIYOR

Türkiye'deki önemli yarışlarda boy gösteren şampiyon yarış atları, sakatlıkları sonrası getirildikleri Van Gölü'nde eğitmenleri eşliğinde yaptırılan antrenmanlarla form tutuyor.

BAKIM VE TEDAVİ

Van Gölü'ne kıyısı bulunan Erciş ilçesinde yarış atı yetiştiriciliği yapan Özkan Bayraktar, birçok ilde düzenlenen yarışlarda sakatlanan ya da yorgun düşen atların bakım ve tedavilerini yapıyor.

ATLAR KUMSALDA KOŞUYOR

Yıllardır at bakıcılığı yaptığını belirten Bayraktar, kumsalda koşturarak form tutmalarını sağladıkları atları, gölün tuzlu ve sodalı suyunda yüzdürüyor.

Bayraktar, antrenmanlarla güçlenen atları yeniden hipodromlara gönderiyor.

"GÖLÜN TUZLU SUYU SODALI SUYUNDA ŞİFA BULUYORLAR"

Antrenman yaptığı atlarla yarışlarda önemli derecelerin kazanıldığını anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

Özellikle tendon ve lif gerilmeleri oluşan atları buraya getiriyoruz. Van Gölü'nün tuzlu suyu sodalı suyunda şifa buluyorlar. Burada tedavilerini yapıp, yüzdürüp ve dinlendirdikten sonra yarışlarda koşuyorlar. Bunun sonucunda iyi dereceler aldık.

"GÖL SUYU SAKATLIĞA İYİ GELİYOR"

Göl suyunun onların sakatlıklarına iyi geldiğini gördük. Seyislerimizin gözetiminde yarışlara hazırladığımız atlar, iyi koşuyor. Bunun sonuçlarını gördük.

"TEDAVİ ETTİĞİMİZ BİRÇOK AT YARIŞ KAZANDI"

Ağabeyi ile atları yarışlara hazırlayan Serkan Bayraktar ise şu bilgileri verdi:

Burada at çiftliğimiz var. Hipodromlarda sakatlanan atları bize gönderiyorlar. Her türlü bakım ve tedavilerini yapıyoruz. Sakat atları tedavi ettikten sonra hipodromlara gönderiyoruz. Tedavi ettiğimiz birçok at yarış kazandı.

"ATLAR İYİLEŞEREK SAHALARA DÖNDÜ"

Seyis Emrah Şeker, "Ayaklarında sorun olan, özellikle tendon ayaklar için iyi neticeler aldık. Burada iyileşen birçok at yarışlara döndü. En son iki atı gönderdik ve başarı elde ettiler. Atları tuzlu ve sodalı suda yüzdürüyoruz. Suyun faydalarını gördük. Antrenmanları süren atları Elazığ ve Diyarbakır'a göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)