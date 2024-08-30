Üniversiteye girişte ilk 5 bine giren gençler 'Vizyon Kampları'nda güçleniyor Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversiteye giriş sınavında ilk 5 bine giren gençleri Bakanlığın Gençlik Kamplarında özel programla ağırlıyor. Böylece başarılı gençlen eğitim hayatına başlamadan önce becerilerini geliştirerek hayata daha güçlü hazırlanıyor.

Haber Merkezi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversiteye giriş sınavında başarılı olan gençleri ağırladığı "Vizyon Kampları" adındaki proje ile aynı anda birçok etkinlik düzenliyor.

Bakanlık bu yıl ilk kez düzenlediği Vizyon Kampları projesi ile başarıyı ödüllendiriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Seyri Antep Gençlik Kampında düzenlenen kamplarda, ülkenin başarılı gençleri yeni nesil bir vizyonla buluşturuyor.

Proje ile en başarılı, sosyal yönü kuvvetli gençler seçiliyor ve alanının önde gelen tanınan ve başarılı isimlerle yoğun eğitim programları gerçekleştiriliyor.

Aynı zamanda bu başarılı gençler, Bakanlığın ağına ekleniyor. Böylece proje ve programlardan faydaladırma oranı artırılıyor.

VİZYON KAMPINDA 600 BAŞARILI GENÇ BİR ARADA

Programa bu yaz dönemi boyunca toplam üniversiteye giriş sınavında ilk 5 bine giren 600 genç seçildi ve farklı Gençlik Kamplarında misafir edildi.

VİZYON KAMPI NEDİR?

Vizyon Kampı; 18-24 yaş aralığında bulunan, ülkemizde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında ilk 5 bin’e giren öğrenciler ve/veya TÜBİTAK2209-A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programında destek almaya hak kazanan gençlere farklı bir vizyon kazandırmak, gelişimlerini desteklemek amacıyla dizayn edilen bir kamp programı.

KAMPIN AMACI

Türkiye'de yapılan ölçme değerlendirme sınavlarında ve yarışmalarında başarı elde etmiş gençleri, alanında uzman eğitmenlerin desteğiyle farklı bakış açılarıyla buluşturmak, tasarım odaklı düşünme ve öz-düzenleme yoluyla öğrenme ile bireysel verimliliklerini artırmak ve iletişimde duygu dostu hareket etmelerini sağlamak amaçlanıyor.

KAMP DOLU DOLU GEÇİYOR

Kampta, tasarım odaklı düşünme eğitimi, ilimsel temelli araştırma, duygu dostu iletişim yaklaşımı ve öz-düzenleme yoluyla öğrenme içerikleri aktarılıyor.

5 HAFTA BOYUNCA ETKİNLİK DÜZENLENEBİLİYOR

Vizyon Kampı, Gaziantep'te, toplam 5 hafta boyunca her bir dönemi gidiş geliş günleri dahil 6 gün sürecek ve her hafta farklı kız-erkek öğrencileri misafir edecek şekilde tasarlandı.

Programda eğitimlerin yanı sıra, sosyal aktiviteler, şehir gezisi de yapılması planlanıyor.

KAMPIN HEDEFLERİ

Gençlerin, düzenlenecek eğitim ve atölyelerle farkındalıklarını artırmak ve becerilerinin güçlendirilmesi hedefi taşınıyor.

Gençlik kamplarının kültür, sanat, spor alanlarındaki imkanları kullanılarak kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, psikoloji alanında yapılacak eğitimler ve atölyeler ile gençlerin kendilerini tanıma süreçlerinin desteklenmesi, yapılacak çeşitli sosyal faaliyetlerle gençleri kaynaştırmak ve etkileşimlerini artırmak amaçlanıyor.

Bakanlığın gençlik kamplarına yeni bir soluk getirerek kampların gençler daha efektif kullanılabilmesinin desteklenmesi hedefi taşınıyor.

KAMPIN İÇERİĞİ ZENGİN

Eğitimler, armut puf sohbetleri, şehir gezisi ve çeşitli sosyal aktiviteler yapılıyor

ARMUT PUF SOHBETLERİ KONULARI

-Mozaikten Harmoniye: Bir Arada Yaşamanın Sanatı

-Kozmik Yolculuk: Evrenin Derinliklerini Bir Bakış

-Doğayı Kucaklamak: Sürdürülebilir Yaşam Tarzı

-Algoritmanın Ötesinde: Makine Öğrenmesi İle Gelecek

-Yaşamın Bilimi: Biyoloji ve Genetiğin Gizemlerini Keşfetmek

-Bilimde Yolculuk: Tarihin ve Felsefenin Derinliklerine Doğru

-Çevrimiçi Etik: Geleceğin Denge Arayışı

-Günlük Hayatın İncelikleri: İletişim ve Zerafet

TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME

Eğitim içeriklerine gelince; "Tasarım Odaklı Düşünme" önem taşıyor.

Öğrenme tasarımı alanındaki güncel, tarihsel ve yeni ortaya çıkan konuları inceleyecek ve gençlerin kendi öğrenme sürecini eleştirel bir şekilde yansıtırken, belirli bir sorunun çözümünün parçası olarak gençleri eğitmek için etik açıdan uygun bir sistemle araştıracak, tasarlayacak ve geliştirmeleri için imkan sağlanması planlanıyor.

BİLİMSEL TEMELLİ ARAŞTIRMA

Gençlerin, herhangi bir araştırma projesinin başarısında hayati bir rol oynayan, gençlerin engin bilgi denizinde gezinmesini, verileri eleştirel bir şekilde analiz etmesini ve anlamlı sonuçlar çıkarmasını sağlamak noktasında temel araştırma becerileri geliştiriliyor.

DUYGU DOSTU İLETİŞİM YAKLAŞIMI

Gence daha etkili davranışlar konusunda rehberlik etmek ve öğretmek için duygunun arttığı anları ve bunun sonucunda ortaya çıkan davranışları kullanılıyor.

Empatik katılım yoluyla bireylerin duygusal durumu sözlü olarak kabul ediliyor ve doğrulanıyor, bu da güvenlik duygusunu ve "hissedildiğini" hissetmeyi teşvik ediyor.

Bu, bireylerin nörolojik sistemindeki değişiklikleri harekete geçiriyor ve bireyleri fizyolojik ve psikolojik olarak sakinleşmesine olanak tanıyor.

ÖZ DÜZENLEME YOLUYLA ÖĞRENME

Kişinin kendisini tanıma işi ve kendi kendine öğrenebilmesi yolunda kullanabildiği her türlü işlem, teknik, taktik ve strateji olarak tanımlanıyor.

Yani kendi amaçlarını belirleme ve bu yolda kendi çalışma prensipleri doğrultusunda bilişsel olarak kendini motive etme işi olarak benimseniyor.