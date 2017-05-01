1 Mayıs provokatörleri iş başında

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün bahane ederek sokakları karıştırmak isteyen provokatörlere karşı geniş güvenlik önlemleri alındı.

TAKSİM KAPALI

Sendikaların kutlama alanı olarak Bakırköy'ü belirlemesine rağmen Taksim'e çıkmaya çalışan bazı eylemciler; polis ekipleri tarafından engellendi.

MEYDANLARI KARIŞTIRMAK İSTİYORLAR

Meydanları karıştırarak, güvenlik güçlerine zor anlar yaşatmak isteyen işçi görünümlü eylemciler ise hazırlıklara gece yarısından başladı.

Molotof kokteylleri hazırlayan eylemciler, saldırı hazırlıklarını paylaşmaktan da geri kalmadı.