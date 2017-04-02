1 milyon emekliye yeni kolaylık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Mehmet Müezzinoğlu'ndan emeklilere nefes aldıracak bir açıklama geldi. Müezzinoğlu, "Yıllarca çalışan emeklimize bir armağan vermek istiyoruz. Sivas'taki, Erzurum'daki emekli de Antalya'da, Muğla'da tatil yapabilmeli. Bu nedenle turizmcilerle görüşüyoruz. 1 milyon emeklimiz, bütçelerini sarsmayacak şekilde 1 hafta her şey dahil tatil yapacak" dedi.

ULAŞIMI THY SAĞLAYACAK

Üsküdar'daki Sosyal Güvenlik Kurumu Misafırhanesi'nde dün düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Müezzinoğlu, "Proje sezon bitiminde Eylül, Ekim, Kasım aylarını kapsayacak. Tatilin emeklimize ne kadara mâl olacağı henüz belli değil. Ama turizmciden en düşük rakamı vermesini istiyoruz. Ulaşım için de Türk Hava Yolları ile görüşüyoruz. Yol masrafında da bir kampanya sunulacak" diye konuştu.

EMEKLİLER İÇİN 206 MİLYAR AYRILDI

12 milyon emeklinin yaşam şartlarını düzelttiklerini belirten Müezzinoğlu, "2012'de 16 milyar 700 milyon TL emekli maaşı öderken, bugün 195 milyar 200 milyon TL maaş ödüyoruz. 2017 itibarıyla emekliye ayrılan bütçe 206 müyar 100 müyon TL. 6 milyon 700 bin emekli bu ay itibarıyla promosyonunu aldı. Ziraat Bankası ödemeyi bir ay öne çıktı. Mayıs'ta verecekken Nisan'da ödeme yapacak" dedi.



7 Şubat'ta başlayan istihdam seferberliğinde gelinen son durumu da değerlendiren Bakan Müezzinoğlu şunları söyledi:



"1 Ocak-29 Mart arasında 443 bin 247 kişiye istihdam sağlandı. İnşaatta 142 bin, yiyecek-içecekte 20 bin, konaklamada 16 bin, büro yönetiminde 10 bin, çevre düzenlemede 11 bin kişi istihdam edildi. Önümüzdeki 3 ayda konaklama alanında artış bekliyoruz. Haziran sonunda hedefimiz 1 milyona yaklaşmak."



Müezzinoğlu şöyle devam etti:

"2012'de 4a sigortalı çalışan sayımız 12 milyon 800 bin iken, augün 21 milyon. Kayıtdışı istihdamı da eklersek bu rakam 25 milyona çıkıyor. Kayıtdışılıkla mücadelede epey yol katettik. Her yüzde 1'lik kayıtdışılık oranının bize maliyeti 1.9 milyar TL. 2012'de kayıtdışılık oranı yüzde 52.1 'di. Bugün yüzde 33'lere indi. Bu yüzde 19'luk düşüşün bize katkısı yıllık 35 milyar TL."