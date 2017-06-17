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1 milyon Ukraynalı Türkiye'ye geldi

Çipli kimliklerin bu ay yürürlüğe girmesiyle Türkiye'yi ziyaret eden Ukraynalı turist sayısında daha da artış olması bekleniyor.

17.06.2017 - 10:51
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1 milyon Ukraynalı Türkiye'ye geldi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Ukraynalıların icatlarına ilişkin panoların sergilendiği "Ukrayna'nın Dünyaya Hediye Ettiği 50 İcat" adlı serginin açılışını gerçekleştirdi.

1 milyon Ukraynalı Türkiye'ye geldi

"1 MİLYONDAN FAZLA TURİST GELDİ"

Sybiha, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaris'in doğal güzelliğinin yanı sıra insanlarının da eşsiz olduğunu dile getirdi.

Marmaris'in turizmde çok mesafe aldığına değinen Sybiha, şunları belirtti:

"Ukrayna'dan Türkiye'ye 1 milyondan fazla turist geldi. Stratejik ortaklığımızın bunda büyük payı var. Bu da çok iyi bir şey. Bu ay yürürlüğe giren çipli kimliklerle seyahat anlaşmasından sonra Ukrayna'dan gelen turistlerin sayısı daha da artacak. Havacılık alanında bağlantılar daha artacak. Bütün bunlar ilerleyen zamanda ilişkilerimizin daha da derinleşmesini sağlar, iki ülke arasındaki var olan dostane ilişkiyi daha da sıkılaştırır."

1 milyon Ukraynalı Türkiye'ye geldi

"ZİYARETLER 3 KAT ARTTI"

Sybiha, Marmaris'i gördükten sonra insanın ayrılmak istemediğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"İki ülke ilişkileri çok aktif. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 25 arttı. Bölgeler arası iş birliği ikili ilişkilere de katkı sağlar. Ukrayna'dan bir şehrimizi Marmaris'e kardeş şehir yapmak istiyoruz. Türkiye'de kendimizi ülkemizde gibi hissediyoruz. Seyahat anlaşmasından sonra geliş gidişler 3 kat arttı. Ziyaretler 3 kat arttı. Charter uçuşlarında artış var."

1 milyon Ukraynalı Türkiye'ye geldi

"İKİ HALK BİRBİRİNE İNANILMAZ DERECEDE YAKIN"

İki halkın birbirine inanılmaz derece yakın olduğunu, bunu ziyaretlerde gördüğünü belirten Sybiha, Ukrayna'da Türklerin çok sevildiğini ve sıcak karşılandığını kaydetti.

1 milyon Ukraynalı Türkiye'ye geldi

1 milyon Ukraynalı Türkiye'ye geldi

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