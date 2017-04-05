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12. Erbil Uluslararası Kitap Fuarı açıldı

Irak'ta 18 ülkeden 310 yayınevinin katıldığı "12. Erbil Uluslararası Kitap Fuarı" açıldı.

05.04.2017 - 15:23
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

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Erbil'deki Sami Abdurrahman Parkı'ndaki meydanda düzenlenen fuarın açılışına, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ve Erbil Valisi Nevzad Hadi'nin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri ile konsoloslar katıldı.

700 BİN KİTAP

Fuarın organizatörü Abdullah Ahmed Abdurrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "12. Erbil Uluslararası Kitap Fuarı'na 18 ülkeden 310 yayınevi katılıyor. Bu yıl yaklaşık 700 bin kitap raflarda okuyucularını bekliyor." dedi.

10 GÜN AÇIK OLACAK

Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği fuarda farklı kitapları bulmanın mümkün olduğunu söyleyen Abdurrahim, "Fuar, 10 gün süreyle kitapseverlere açık olacak." diye konuştu.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Erbil Uluslararası Kitap Fuarı'nın 15 Mart'a kadar süreceği ifade edildi.

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