13 senedir kanserle mücadele ediyor

Bundan 13 yıl önce yıl başını karşılayacağı gece şiddetli öksürükle hastaneye kaldırılan ev hanımı, üç çocuk annesi Zülay Gündüz'ün hayatı o günden sonra değişti. Doktorlar 3. derece akciğer kanseri (perikard kanseri) teşhisi koydu. Tedavi için İstanbul'a gitti.

"8 AY YAŞAR" DENDİ

Hastalık ilerledikçe yürüyemez oldu, yatağa düştü. Doktorlar yakınlarına, "İlk kez böyle bir hastalıkla karşılaşıyoruz. Kanser hücresi sol göğsün altındaki boşlukta başlayıp kalbi sarmış. En fazla 8 ay yaşar" dedi, o inatla ve sevgiyle hayata tutundu.

"13 YILDIR HAYATTAYIM"

Bayraklı Belediyesinin açtığı nakış kursunda kendi ifadesiyle terapi gördüğünü anlatan Gündüz, "8 ay yaşar dediler 13 yıldır hayattayım. Hasta olduğumu hiçbir zaman kabul etmedim. Sevgiyle bu hastalığı yendim. Şimdi katıldığım kurslarda adeta terapi görüyorum. Buradayken aklıma hiç kötü bir şey gelmiyor" dedi.

"DOKTORLARIN SÖYLEDİĞİNİ HARFİYEN YAPTIM"

Gündüz ayrıca, "13 sene önce yeni yıla gireceğimiz akşam fenalaştım. Hastaneye kaldırıldım. "Üşütmüşsün" dediler ama ateş ve öksürük geçmediği için iyice araştırdılar. Sonucunda da akciğer kanseri olduğumu söylediler. O zamana kadar hiçbir şikayetim yoktu. Babam ve ağabeyim üç ay arayla vefat etti. O olay beni çok etkiledi. Kuru öksürük vardı. Zararlı hiçbir şey kullanmadım. Kanser olduğumu öğrendiğimde bunu hiçbir zaman kabul etmedim. "Şiddetli üşüttüm ve bu geçecek" dedim. Beynime öyle sinyal gönderdim. Tedavim İstanbul'da sürdü. 1.5 yıl yatalaktım. Ayağa kalkamadım. Tuvalete gidemedim. Hastalık 3. evredeymiş. "8 ay yaşar" dediler. Göz kapaklarımı açamıyordum. Ameliyat oldum. Doktorlar, "şanssızın şanslısısın" dediler. Kanser, kalbin hemen altındaki boşluktaymış. Akciğere fazla değmemiş. Kanser, kalbi sarmış örümcek gibi. 6 kemoterapi, 36 radyoterapi aldım. Bunları hiç aksatmadım. Şikayet ederek bunları yapmadım. Radyoterapinin altında şarkı söyleyip oynadım. 3 yıl sonra hastalığı tamamen yendiğim söylendi. Bu zorlu süreç boyunca hastalığı hiçbir zaman kabul etmedim ve doktorların söylediklerini harfiyen yaptım." diye konuştu.