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15 bin 423 kişinin basın kartı bulunuyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 13 Ağustos 2018 itibarıyla 15 bin 423 kişinin basın kartı sahibi olduğunu açıkladı.

AA | 08.11.2018 - 12:29..
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 13 Ağustos 2018 itibarıyla 15 bin 423 kişinin basın kartı sahibi olduğunu bildirdi.

MEDYANIN HER ALANINDA KOMİSYON ÜYESİ MEVCUT

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesini yanıtlayan Oktay, Basın Kartı Komisyonunda; basın-yayın meslek kuruluşları temsilcileri, basın kartı sahipleri, sürekli basın kartı sahipleri, Anadolu gazete sahipleri temsilcileri, radyo-televizyon kuruluşları temsilcileri ve sendika üyelerinin yer aldığını belirterek, komisyon üyelerine ücret ödenmediğini ifade etti.

Oktay, 13 Ağustos 2018 itibarıyla 15 bin 423 kişinin basın kartı, 5 bin 709 kişinin de sürekli basın kartı sahibi olduğunu kaydederek, bir sonraki Basın Kartı komisyonu toplantısını bekleyen 250 başvurunun bulunduğunu aktardı.

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