taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.65255
Euro
6.50665
Altın
1227.625
Borsa
96454.57
Gram Altın
223

15 Temmuz darbe girişimi davalarından 209'u tamamlandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, darbe girişimine yönelik 289 davadan 209'unun tamamlandığını bildirdi.

AA | 22.10.2018 - 03:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber
15 Temmuz darbe girişimi davalarından 209'u tamamlandı

Gül, millette, kamuoyunda darbe girişiminde bulunan hainlerle ilgili kararların bir an önce verilmesi yönünde beklenti olduğunu belirtti.

Türk yargısının büyük bir fedakarlıkla görevini icra ettiğini kaydeden Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma ve kovuşturmaların etkili şekilde yürütülmeye devam edildiğini vurguladı.

"289 FİİLİ DARBE DAVASI VAR"

Darbe girişiminde yer alan kişilere ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda da büyük aşamalar kaydedildiğini anlatan Gül, yargılamalar sonrasında TBMM'yi bombalayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hakkında da mahkumiyet kararları verildiğini hatırlattı.

Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti:

"289 fiili darbe davası var ve bu davalardan 209'unu mahkemelerimiz karara bağladı. Bu, önemli bir oran. Türk yargısı, Anayasa'ya, adalete, vicdana göre karar vermek için gayret gösteriyor. Bu süreci kendi hukukumuza, uluslararası hukuka göre sürdürüyor. Türk yargısı elinden gelen gayreti gösteriyor."

15 Temmuz darbe girişimi davalarından 209'u tamamlandı

"ADALET TECELLİ EDİYOR"

Yargılamalarda delillerin değerlendirildiğine dikkati çeken Bakan Gül, soruşturma ve kovuşturmalarla yeni delillerin elde edildiğini belirtti.

"O gece Anayasa'yı, hukuku ortadan kaldırmak isteyen darbeciler vardı." diyen Gül, şunları kaydetti:

"Türkiye, bir hukuk devletidir. Hakimler, savcılar, onların kaldırmak istedikleri Anayasa'ya göre savunma hakkı veriyor, yargılama yapıyor. Silahla kaldırmak istedikleri Anayasa, hukuk sistemi onlara bu savunma hakkını veriyor. Adil bir şekilde yargılama yapılıyor. Aslolan, hukukun yerine gelmesi, adaletin tecelli etmesi. Yargı mensupları da bunun için her türlü gayreti gösteriyor."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan, Trump ile görüştü

Erdoğan, Trump ile görüştü

85
Kayalığa inşa ettiği evde doğayla iç içe

Kayalığa inşa ettiği evde doğayla iç içe

2
15 Temmuz darbe girişimi davalarından 209'u tamamlandı

15 Temmuz darbe girişimi davalarından 209'u tamamlandı

6
Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

0
Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran araca çarptı

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran araca çarptı

3
Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM