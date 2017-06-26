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15 Temmuz gazileri CHP'yi yalanladı

CHP'li vekilin 15 Temmuz gazilerinin Adalet Yürüyüşü'ne destek olduğu iddiası yalan çıktı.

26.06.2017 - 14:19
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15 Temmuz gazileri CHP'yi yalanladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba; Twitter hesabından bir fotoğraf paylaşarak, 15 Temmuz gazilerinin Adalet Yürüyüşü'ne destek olduğunu savundu.

FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

Ancak; 15 Temmuz gazileriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekilen fotoğrafının ardındaki gerçek, bambaşka çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NA NE SÖYLEDİ

Fotoğrafta yer alan 15 Temmuz gazisi Murat Kaygusuz ve Hasan Girgin, Adalet Yürüyüşü'ne destek olmak için gitmediklerini söyledi.

Kaygusuz, 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyen CHP Lideri'ne tepki gösterdiklerini ifade etti.

15 Temmuz gazileri CHP'yi yalanladı VİDEO

"KONTROLLÜ DARBE DİYORSUNUZ..."

15 Temmuz gecesini kastederek "Biz oraya vatanımız, milletimiz için çıktık" diyen Kaygusuz, "Oraya kaos için çıkmadık. Kontrollü darbe diyorsunuz, bakın kontrollü darbeyi görüyorsunuz. Benim kolum, arkadaşımın bacağı, arkadaşımın ayağı ve 249 tane şehidimiz.. Nasıl oluyor da kontrollü darbede bu kadar insan şehit oluyor.. Bu kadar insan yaralanıyor.." şeklinde konuştu.

15 Temmuz gazilerinin açıklamaları, 15 Temmuz Derneği'nin Twitter hesabından paylaşıldı.

CHP'Lİ VEKİLİN PAYLAŞIMI

15 Temmuz gazileri CHP'yi yalanladı

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