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15 Temmuz Gazisi 'gardaşını' arıyor

Yoğun bir katılımla gerçekleşen 15 Temmuz anmalarına özellikle şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları katıldı.

16.07.2017 - 11:31
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15 Temmuz Destanı'nın yıl dönümünde gerçekleşen anma törenlerinde yurdun dört bir yanında hüzün ve gurur bir aradaydı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törenlerde bazı pankartlar dikkat çekti.

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında kolundan yaralanan ve ismi bilinmeyen bir Gazimiz, tören alanında büyük bir pankart açarak; "15 Temmuz gecesi vurulduğumda tişörtünü benim için yırtıp koluma saran hiç tanımadığım, memleket millet sevdalısı gardaşımı arıyorum." yazısıyla yaralandığında kendine turnike yapan vatandaşı aradı.

15 Temmuz Gazisi 'gardaşını' arıyor

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