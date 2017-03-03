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15 Temmuz gecesi FSM Köprüsü'nde yaşananların görüntüleri

FETÖ'cü hainlerin darbe yapmaya kalkıştığı 15 Temmuz gecesi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaşananların görüntüleri ortaya çıktı.

03.03.2017 - 14:23
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15 Temmuz gecesi FSM Köprüsü'nde yaşananların görüntüleri

Darbe gecesi İstanbul'da en çok şehit verilen noktalardan biri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (2. Köprü) oldu.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

O gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşan anlar medyaya yansırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaşananlar ise ilk defa yayınlandı.

A Haber'de yayınlanan görüntülerde vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde olduğu gibi tankların karşısında durarak darbecilere geçit vermedi.

TANK ÜSTÜNE ÇIKANLARI SAVURMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde, vatandaşlar tankların üstüne çıkarak engel olmaya çalışırken, tankın içindeki darbeciler de tankın namlusunu hızla çevirerek vatandaşlara engel olmaya çalıştı.

15 Temmuz gecesi FSM Köprüsü'nde yaşananlar VİDEO

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