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15 Temmuz gecesi Karargah'ta yaşananlar

15 Temmuz gecesi darbeci teröristlerin Genelkurmay Başkanlığı'nda komutanları derdest ettiği görüntüler ilk kez yayınlandı.

21.03.2017 - 13:23
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15 Temmuz gecesi Karargah'ta yaşananlar

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişiminde bulunan Fetullahçı teröristler, Genelkurmay Başkanlığı'nda bazı komutanları derdest etti. A Haber, o anlara ait görüntüleri ilk kez yayınladı.

DERDEST EDİLME ANI

Görüntülerde; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın darbeci teröristler tarafından derdest edildiği görülüyor.

Darbecilerin Orgeneral Çolak'ı derdest etme anı VİDEO

15 Temmuz gecesi Karargah'ta yaşananlar

BAŞINA ÇUVAL GEÇİRDİLER

Görüntülerin devamında, Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'in de Fetullahçı teröristler tarafından derdest edildiği görülüyor.

Akıncı Üssü'ne götürülmek üzere elleri bağlanan Yaşar Güler'in başına çuval geçirildiği de kameralara yansıdı.

15 Temmuz gecesi Karargah'ta yaşananlar FOTO GALERİ

Darbeci hainler komutanların başına çuval geçirdi VİDEO

15 Temmuz gecesi Karargah'ta yaşananlar

15 Temmuz gecesi Karargah'ta yaşananlar

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