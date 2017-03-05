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15 Temmuz şehidinin annesi idam istedi

15 Temmuz gecesi, asker üniforması giyen teröristler tarafından şehit edilen Resul Kaptancı'nın annesi, son isteğinin idam olduğunu söyledi.

05.03.2017 - 08:27
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15 Temmuz’a ilişkin çatı iddianamede yer alan yeni görüntülerde, darbeci hainlerin o gece Genelkurmay Karargâhı’nda bir sivili vurduğu daha sonra da ölmesini beklediği ortaya çıkmıştı.

Şehit edilen kişinin Resul Kaptancı olduğu belirlendi. Görüntüleri izleyince yıkılan şehidin annesi Nebahat Kaptancı, yaşadığı acıyı Sabah gazetesine anlattı.

15 Temmuz şehidinin annesi idam istedi

8 AYDIR DİNMEYEN ACI..

Hainler için idam isteyen şehit annesi, şunları söyledi: "8 aydır dinmeyen bir yangın vardı yüreğimde. Yavrumun nasıl öldürüldüğünü, ona kimlerin kıydığını bilmek istiyordum ama 'belki canı çok yanmamıştır' diye teselli buluyordum. Ama o görüntü yangınımı körükledi.

15 Temmuz şehidinin annesi idam istedi

Saçını okşarken canı yanar mı dediğim kuzumu yerlerde sürüklemişler, başına toplanıp kurşun yağdırmışlar, merdivenden atmışlar yerde yaralı yavrumun fotoğrafını çekmişler. Yıkıldım Cumhurbaşkanım, yaktın beni evlat…

ACIMI ANCAK İDAM DİNDİRİR

Resul'üm vatan için o cehenneme girdi, şehit oldu şimdi sıra sizde vatanı böldürmeyin. Şehidimin kanını çiğneyenler asılsın. Acımı ancak idam dindirir.

ŞEHİT ANALARI OLARAK..

Hainlere fırsat vermeyin, yanınızdayız, oğlum için vatana sahip çıkın, bu millet ve şehit anaları olarak yanınızdayız, bu son isteğimdir."

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