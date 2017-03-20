15 Temmuz şehidinin babası idam istedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

"TAMAMEN YERLE BİR OLMUŞTU"

Darbe girişimi gecesi oğlunu çok aradıklarını ancak cevap alamadıklarını ifade eden Yorulmaz, "Televizyonda oranın bombalandığını duyunca iyice endişelendik. O gece yollar açık değildi, gidemedik. Yoksa ben yaya gidecektim. Sabah Gölbaşı'na gidene kadar 'Allah'ım oğlumu bize bağışla' diye dua ettim. Oraya gittiğimizde orası tamamen yerle bir olmuştu." diye konuştu.

Sonra hastaneye ve morga gittiklerini belirten Yorulmaz, "Kardeşim ile oğlu 'Sen dur, biz bakalım' dediler. Onlar ağlayarak çıkınca 'Eyvah Hakan gitti' dedim. Sonra morga kendim gittim, yüzünü açtım. Oğlumun yüzünde kan lekeleri vardı. Sadece yüzünü açtım baktım." dedi.

DARBECİLERİN İFADELERİ

Yorulmaz, darbecilerin yargılanmaya başlandığını ve ifadelerinde de "Pişman değilim" gibi sözler sarf ettiklerini anımsattı.

BUNLARDA HER TÜRLÜ ENTRİKA, YALAN, HIRSIZLIK VAR

"Bu imansızlar zaten dini alet etmişler. Bunlarda Allah korkusu yok." diyen Yorulmaz, şunları söyledi: "Bunlarda her türlü entrika, yalan, hırsızlık var. Bunlar sınav sorularını çalarak o makamlara geldiler. Milletin çoluğunun çocuğunun hakkını gasbederek oralara geldiler. Kendilerini de deşifre etmeden, gizli gizli hain planlarını uygulamaya çalıştılar. Bunlardan her şey beklenir. Dinini, imanını bir tarafa koymuş insanlardan ne beklenmez ki. Şimdi 'Biz mağdur olduk, devlet çocuğumuzu işten çıkardı' diye edebiyat yapıyorlar. Devlet sizi niye çıkartsın? Siz oraya hak ederek gelmediniz ki sizi çıkartsın. Devlet delillerle yapıyor bu işleri. Onlar yaşadıkça bu topraklar kirleniyor. Benim dünyam yıkılıyor. Onlar yaşadığı müddetçe ben yaşamak istemiyorum. Eğer onlar başarılı olsaydı bizi yaşatmayacaklardı. Onlar acımayan insanlar. Onlar ülkeyi parçalamak isteyen emperyalist uşakları. 248 şehidin hesabını, vebalini kim verecek."

"ONLAR MAĞDURSA BİZ NEYİZ"

Yargılanan FETÖ üyelerinin benzer ifadeler vererek inkar politikası izlediklerine işaret eden Yorulmaz, şu ifadeleri kullandı:"Tornadan çıkmış gibi aynı ifadeleri veriyorlar. Aynı tornadan çıkmış gibi. Bunların ifadeleri aynı yerden geliyor. Bunlar artık şeytanlaşmışlar. Şu anda bunlar mağdur edebiyatı yapıyor. Onlar mağdursa biz neyiz. Şehit ailesi olarak biz mi suçluyuz?

"KISASA KISAS, İDAM İSTİYORUM"

Devlet suçluya cezasını verecek. Kısasa kısas. Elbette idam istiyorum ben. Benim yüreğimi soğutmaz ama bir nebze olsun soğutsun."

"YAŞASAYDI UMREYE GİDECEKTİ"

İsmail Yorulmaz, oğlu Hakan Yorulmaz'ın annesini 2014'te umreye gönderdiğini dile getirerek şunları kaydetti: "Oğlum annesine umre sözünü yerine getirmişti. Ben de 'Allah izin verir de sizi evlendirirsem eşin ve sen, annen, kız kardeşin ve eşiyle birlikte umreye götüreceğim.' dedim. Oğlum da 'Tamam baba' dedi. Oğlum yaşasaydı bu yıl umreye gidecektik. Onun ahdi vardı. Biz de onun ahdini yerine getirdik ve umreye gittik. Oğlum için umre yaptık. Orada bizim kafilede yer alanlarla hatim yaptık ve dua ettik."