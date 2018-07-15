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15 Temmuz şehitleri anılıyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Karşıyaka Şehitliği'nde şehit aileleriyle görüşüyor.

Haber Merkezi | 15.07.2018 - 11:45..
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15 Temmuz şehitleri anılıyor

15 Temmuz'un 2. yıldönümünde TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Karşıyaka Şehitliği'ne gitti.

Burada gerçekleştirilen anma töreninde şehit aileleriyle de görüşüldü. Meclis Başkanı Yıldırım ile bir şehit yakını arasında duygu dolu anlar yaşandı. Yıldırım ile şehit yakını birbirlerine sarıldılar.

15 Temmuz şehitleri anılıyor

"ACILARIMIZ TAZELİĞİNİ KORUYOR"

Yıldırım burada hgazetecilere yaptığı açıklamada, "Ankara'da o gece şehadet şerbetini içen şehitlerimizin kabirlerine geldik. 2 yıl geçmiş olmasına rağmen acılarımız tazeliğini koruyor. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız demiştik. Milletimizin tamamı bu duygularla bugünü anıyor. 15 Temmuz ve vatanımızın savunmasında fedakarca hayatını seve seve veren bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyoruz" dedi.

15 Temmuz şehitleri anılıyor

15 Temmuz şehitleri anılıyor

15 Temmuz şehitleri anılıyor

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