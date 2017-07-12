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15 Temmuz şehitleri Prizren'de anıldı

Kosova'nın Prizren şehrinde, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı düzenlendi.

12.07.2017 - 23:52
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Prizren Yunus Emre Enstitüsü'nde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Balkan Şubesince gerçekleştirilen etkinliğe, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Başkanı Mahir Yağcılar, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Selen Evcit, Kosova Meclisinin Türk Milletvekilleri Müferrah Şinik ve Fikrim Damka ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

15 Temmuz şehitleri Prizren'de anıldı

Büyükelçi Kılıç, buradaki konuşmasında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ekonomik ve siyasi çıkar elde etmek için sinsice faaliyet gösteren bir terör örgütü olduğuna dikkati çekti.

"Bugün maddi gücünün 25 ila 50 milyar dolar olduğu tahmin edilen FETÖ'nün basit bir dini hareket altında bu denli büyük bir servete sahip olması tahayyül sınırlarını aşmaktadır." diyen Kılıç, FETÖ ile mücadelenin dost ülkelerle iş birliği içinde yürütülmesinin önemine vurgu yaptı.

15 Temmuz şehitleri Prizren'de anıldı

Kılıç, Kosova'nın da aralarında olduğu bu dost ülkelerdeki FETÖ ile bağlantılı sözde eğitim kurumlarıyla mücadelede somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Bakan Yağcılar da 15 Temmuz'da bir tarih yazıldığını kaydederek, "FETÖ, darbe girişimiyle düzene, demokrasiye ve milli iradeye karşı gelmeye çalışmıştır. Bu girişime de halkın iradesi, milli irade ve Sayın Cumhurbaşkanının önderliğiyle karşı gelinmiş ve dünyaya örnek olunmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz şehitleri Prizren'de anıldı

MÜSİAD Balkan Başkanı Kara ise "15 Temmuz şunun teminatıdır ki bu millet vatanını kanının son damlasına kadar hiç kuşkusuz savunmaya devam edecektir." dedi.

Konuşmaların ardından davetliler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Zaferi adlı sinevizyon gösterisini izledi ve Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.

15 Temmuz şehitleri Prizren'de anıldı

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