15 Temmuz'u anma programı açıklandı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinliklerine yarın başlanacak.

BÜTÜN VATANDAŞLAR KATILABİLECEK

Anma törenleri kapsamında etkinlikler, yarın başlayacak ve 16 Temmuz gecesi son bulacak. Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak anma törenlerine bütün vatandaşlar katılabilecek.

ETKİNLİKLER YARIN BAŞLIYOR

Vatandaşların ve kurumların, anma programları için hazırlanan içeriklere, "www.15temmuzetkinlikleri.com" adresinden ulaşabilecek. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve kurum ve kuruluşları tarafından da hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Bu kapsamda, yarın darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin kabirleri ziyaret edilecek. Öğle namazına müteakip 81 ilde Ulu Camiler ve Selatin Camilerinde Mevlid-i Şerif okunacak ve yemek verilecek. 15 Temmuz konulu fotoğraf sergileri açılacak.

DEVLETİN ZİRVESİ MECLİS'TE OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki etkinliklerin ardından Ankara'ya gelecek. Devletin zirvesi saat 01.00'de Meclis'te vatandaşlarla buluşacak. Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Meclise ilk bombanın atıldığı saat olan 02.32'de Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak.

81 İLDEN BAYRAK GETİRİLECEK

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de konuşma yapması beklenen törenin ardından 81 ilden yürüyen gençlerin getirdiği bayraklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve TBMM Başkanı Kahraman'a teslim edilecek.

Program kapsamında, TBMM ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında da "video mapping" gösterisi yapılacak. Anma programının son günü olan 16 Temmuz sabahı saat 04.50'de Millet Camisi'nde sabah namazı kılınacak, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışı yapılacak. Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara hitap edecek.

16 TEMMUZ'DA PROGRAM SONA ERECEK

15 Temmuz haftası boyunca büyükelçiliklerde 15 Temmuz anma programları düzenlenecek, basın bültenleri yayımlanacak ve yabancı kamuoyu bilgilendirilecek.

Ana akım ve sosyal medyada 15 Temmuz ile ilgili mesajlar yayımlanacak. Demokrasi nöbeti 16 Temmuz Pazar günü gece 24.00'te sona erecek.