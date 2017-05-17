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16 yaşında fazla kafeinden öldü

ABD’de 16 yaşındaki bir genç, iki saat içinde çok fazla kafeinli içecek tükettiği için hayatını kaybetti.

17.05.2017 - 09:27
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kafein

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yaşayan yaşayan Cripe, nisan ayında okuldayken aniden yere yığılmış ve hayatını kaybetmişti.

Arkadaşları, Davis Allen Cripe'ın iki saat içinde bir latte, büyük bir kafeinli gazlı içecek ve bir enerji içeceği tükettiğini söylemişti.

ÖLÜMÜ KAFEİN KAYNAKLI

Adli tıp raporunda, daha önceden bir kalp rahatsızlığı olmayan Cripe'ın ‘muhtemel ritim bozukluğuna yol açan kafein kaynaklı bir kalp sorunundan' hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

Raporu hazırlayan adli tıp uzmanı Gary White, ‘kafein aşırı dozu' gibi bir durumun söz konusu olmadığını söylese de, kafeinin çok kısa sürede tüketilmesinin ritim bozukluğuna yol açtığını belirtti.

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