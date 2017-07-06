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17 yaşındaki kızı, babası hamile bıraktı

Kütahya'da 17 yaşındaki A.K.'yi, cezaevinde tutuklu olan babası 43 yaşındaki Y.K.'nın hamile bıraktığı belirlendi.

06.07.2017 - 14:28
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Daha önce Kütahya'nın merkeze bağlı köyü olan Gövem Mahallesi'nde oturan A.K., geçen 16 Haziran'da karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle yakınları tarafından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

DEFALARCA İLİŞKİYE GİRDİ

A.K.'nin yapılan tetkiklerinde, 2 aylık hamile olduğu belirlendi. A.K., doktorlara üvey annesiyle birlikte kaldıkları evde öz babası Y.K.'nın kendisiyle defalarca ilişkiye girdiğini, bunun sonucunda da hamile kaldığını söyledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Doktorların durumu bildirmesini ardından baba Y.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen ve kızının eski nişanlısından hamile kalmış olabileceğini  söyleyen Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

DNA TESTİNDE ORTAYA ÇIKTI

İki aylık hamile olan A.K.'nın karnındaki bebeği hastanede yapılan kürtajla alındı. A.K.'nın kimin tarafından hamile bırakıldığını belirlenmesi için de baba Y.K. ile A.K.'nin eski nişanlısından alınan kan örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan DNA testinde  A.K.'yi öz babası Y.K.'nın hamile bıraktığı belirlendi.

Halen tutuklu olan Y.K.'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

17 yaşındaki kızı, babası hamile bıraktı

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