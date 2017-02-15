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17 yıldır kullandığı 3310'dan vazgeçmiyor

49 yaşında emekli bir asker olan Dave Mitchell, Nokia'nın 3310 model telefonunu 17 yıldır kullanıyor..

15.02.2017 - 08:41
  1. Haberler
  2. Teknoloji

İngiliz The Sun Gazetesi ülke basınında "İngiltere’nin en eski telefonuna sahip olan kişi" olarak anılan adamı sayfalarına taşıdı. 49 yaşında emekli bir asker olan Dave Mitchell, Nokia’nın 3310 model telefonunu 17 yıldır kullanıyor.

10 GÜNDE BİR ŞARJ EDİYOR

Mitchell, her türlü zorlu koşullara dayanabilen 3310 model telefonunu sadece 10 günde bir kez şarj etme ihtiyacı duyuyor.

17 yıldır kullandığı 3310'dan vazgeçmiyor

"DEFALARCA DÜŞÜRDÜM, HATTA ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE BİLE YIKANDI"

Mitchell, Irak ve Afganistan’da görev yaptığı dönem de kullanmaya devam ettiği telefonu için “Defalarca yere düşürdüm, köri sosuna battı, hatta çamaşır makinesinde dahi yıkandı” dedi.

17 yıldır kullandığı 3310'dan vazgeçmiyor

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