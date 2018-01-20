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Adana'da 18 günlük operasyonun bilançosu

Adana polisi tarafından 18 günde yapılan 25 operasyonda 3.3 milyon lira değerinde kaçak içki, akaryakıt ve sigara ele geçirildi.

İHA | 20.01.2018 - 09:42..
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Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız göreve geldikten sonra vergisini ödemeden yasal olmayan yollardan her türlü kaçakçılığın önüne geçeceklerinin mesajını vermesinin ardandan Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri şok operasyonlar yapmaya başladı.

Adana'da 18 günlük operasyonun bilançosu

KAÇAKÇI AVINDA 25 AYRI OPERASYON

Bu kapsamda 01-18 Ocak tarihleri arasında Adana genelinde ‘kaçakçı avı’ başlatan polis, buna göre 25 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Polis, bu 25 operasyonda 124 bin 905 paket kaçak sigara, 5.3 ton akaryakıt, 21 ton kaçak rakıyla birlikte 45 şişe kaçak içki ve 13 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Adana'da 18 günlük operasyonun bilançosu

25 GÖZALTI, 8 TUTUKLAMA

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 25 kişiden 4’ü, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 6’sı ‘adli kontrol’ şartıyla serbest kaldı, 8’i de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı dönemde yakalanan 7 zanlının da gerekli yasal işlem yapılması için olayın yaşandığı bölgeden sorumlu olan polis merkezi amirliklerine teslim edildiği öğrenildi.

Adana'da 18 günlük operasyonun bilançosu

18 GÜNDE 3 MİLYONLUK KAÇAK ÜRÜN YAKALANDI

Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Büro Amirliği’nce son 18 günlük zaman diliminde gerçekleştirilen operasyonlarda ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ kapsamında el konulan kaçak sigara, içki ve yakıtların gümrüklenmiş değerinin de tam 3 milyon 350 bin 957 lira olduğu belirlendi. Polis, böylelikle hem milyonlarca liralık vergi kaybının önüne geçerken, hem de insanların zehirlenmesini engellemiş oldu.

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