Bakan Albayrak enerjide yeni dönemi anlattı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2018 yılı bütçesinin sunumunda şu ifadeleri kullandı: "Hatay/Dörtyol ve Saros Körfezinde olmak üzere iki adet daha yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi (FSRU) daha devreye alınacaktır. Hatay/Dörtyol’daki FSRU, 2017 sonu itibarıyla faaliyete geçecek."

Bakan Albayrak konuşmasının devamında ise şu açıklamalarda bulundu:

"YENİ KAYNAK VE GÜZERGAHLAR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

* Doğalgaz ithalatında yeni kaynak ve güzergahlar için çalışmalar sürüyor.

* Bu kapsamda Orta Doğu, Orta Asya, Doğu Akdeniz, Afrika gibi kaynaklardan gaz temin edilmesi için çalışılıyor.

* Doğalgaz tüketimi yıllık yaklaşık 50 milyar m3'e ulaştı.

YIL SONUNA KADAR 65 KUYU AÇILACAK

* Geçen yıl 44 adet petrol arama ve üretim kuyusu açıldı; bu yıl sonuna kadar 65 kuyu açılacak.

* Türkiye'nin elektrik enerjisi kurulu gücü 81,647 MW'ye ulaştı.

* Akdeniz ve Karadeniz'de detaylı sismik aramalar yürütüyoruz; her iki denizde ayrı ayrı sondajlar yaparak petrol/gaz aramacılığında aktif strateji izleyeceğiz.

3,5 MİLYAR TON KÖMÜR REZERVİ EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

* Çayırhan B kömür rezerv alanında 800 MW'lık santral kurulması planlanıyor; Eskişehir, Afyon, Konya ve Trakya kömür sahalarındaki 3.5 milyar ton kömür rezervleri de benzer şekilde ekonomiye kazandırılacak.

* Türkiye petrolleri 2018'de 412 mln dolarlık yurtiçi, 1.4 milyar dolarlık yurt dışı yatırım planlıyor.